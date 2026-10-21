Flávio Bolsonaro desistiu da participação em sabatina do SBT, informa emissora

Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não participará da sabatina do SBT Brasil, prevista para ser exibida nesta quarta-feira (21/10). A decisão foi informada pela própria emissora. O candidato, segundo o anúncio, optou por focar esforços no debate da TV Globo, marcado para sexta-feira (24/10).

A participação de Flávio Bolsonaro já era considerada como incerta. Com isso, ele será o único candidato a chefe do Executivo a recusar o convite para ser entrevistado pela emissora. "A campanha do senador afirma que a recusa em participar da entrevista, marcada para esta quarta-feira (21), se deve a compromissos de agenda", anunciou o SBT.

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Nesta quarta, o candidato do PL marcará presença e participará de um ato junto a apoiadores, em Fortaleza (CE), a partir das 19h. Mais cedo, a emissora havia confirmado que não descartaria fazer a entrevista na quinta (22/10), e que estava aberta ao candidato. No entanto, a campanha rechaçou o convite.