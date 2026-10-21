Presidente do TJ de Minas deve assumir governo e se reunir com Cleitinho

Com a ausência dos nomes que normalmente assumiriam o Executivo estadual, Vicente de Oliveira Silva deve ficar à frente do governo mineiro - (crédito: Juarez Rodrigues/TJMG)

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Vicente de Oliveira Silva, se reunirá com o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) nesta quinta-feira (22/10). O encontro é uma visita de apresentação, já que o magistrado deve assumir interinamente o comando do Executivo estadual durante parte de novembro.

O governador Mateus Simões (PSD) já havia informado que estará ausente durante parte do período de transição de governo, entre 23 de outubro e 23 de novembro, em razão de viagens internacionais para estreitar relações empresariais e institucionais.

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A assessoria de Simões já havia confirmado ao jornal Estado de Minas. Ele participará da COP31, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na Turquia. O governador também deve participar de reuniões com empresários na China International Import Expo (CIIE), da assinatura de um acordo com a província chinesa de Jiangsu e da quarta edição do Minas Day. A agenda inclui, ainda, encontros com investidores e uma formação internacional da Comunitas, na Universidade de Oxford e em Londres.

Inicialmente, o comando interino do estado ficaria a cargo do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB). No entanto, o parlamentar vai se casar com a deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB), em Patrocínio, em 14 de novembro. A expectativa é de que o casal também viaje para o exterior. Durante esse período, a presidência da Assembleia será exercida pela vice-presidente da Casa, deputada Leninha (PT).

Com a ausência dos nomes que normalmente assumiriam o Executivo estadual, Vicente de Oliveira Silva deve ficar à frente do governo mineiro. Procurada pela reportagem, a assessoria de Cleitinho confirmou o compromisso e informou que a agenda é “uma visita de cortesia e apresentação do governador eleito, como é de praxe”. O horário da reunião não foi divulgado.

A reportagem também procurou o TJMG para saber se o desembargador já havia se pronunciado sobre a possibilidade de assumir interinamente o governo e sobre o conteúdo da reunião com Cleitinho, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.

A substituição temporária no Executivo estadual por um representante do Judiciário tem precedente recente. Em julho de 2025, o desembargador Luiz Corrêa Junior também assumiu interinamente o governo de Minas Gerais, em um período de viagens internacionais de autoridades estaduais, incluindo o então governador Romeu Zema (Novo).

Período de transição

A reunião entre Vicente de Oliveira Silva e Cleitinho ocorre antes do primeiro encontro temático entre as equipes de transição do governo eleito e da atual administração, marcado para sexta-feira (23/10). A reunião vai discutir programas, ações e pontos de atenção relacionados à área da saúde. O processo de transição tem previsão de durar um mês.

A transição do governo mineiro começou em 6 de outubro, quando Simões reuniu o secretariado e representantes das forças de segurança. Os encontros seguintes serão transmitidos pelos canais institucionais do estado.

Os dirigentes das pastas estaduais deverão apresentar relatórios de entregas, prestações de contas de projetos e alertas estratégicos para os primeiros 90 dias da futura administração.

Sob a coordenação do vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), a equipe de transição tem 26 nomes anunciados. A participação dos integrantes não prevê remuneração nem garantia de cargos futuros na próxima gestão.

Entre os participantes estão o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (PL), o ex-candidato ao governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB), a procuradora Liana Portilho Mattos e o servidor do Tesouro Nacional Bruno Westin Prado Soares Leal.