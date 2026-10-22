Correio/Opinião: Flávio e Lula aparecem em empate técnico no DF

O presidenciável e senador Flávio Bolsonaro (PL) continua na frente nas pesquisas de intenção de voto no Distrito Federal. Enquanto o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva tem 43,8%, Flávio pontua 48,4% na pesquisa estimulada. Os dados são da sexta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política.

Já os brasilienses que votarão nulo ou branco contabilizam 5,7%, e os que não sabem avaliar, 2,2%. Ao retirar esses percentuais, a diferença entre os presidenciáveis está dentro da margem de erro, ou seja, há um empate técnico: Flávio com 52,5% e Lula com 47,5%, nos votos válidos. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe alternativas, o senador chegou a 47,5%, e Lula, a 43,3%.

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A rodada anterior do levantamento foi publicada em 30 de setembro, antes do primeiro turno, e apontava uma diferença de quase 10 pontos percentuais entre os candidatos. Na simulação, Flávio teve 49,2%, e Lula, 39,9%. O primeiro turno mostrou que, entre os eleitores do DF, o senador ficou na frente por 13 pontos, com 51,31%, enquanto Lula obteve 38,11%.

Para o CEO da Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, embora as pesquisas de segundo turno apontem empate técnico em levantamentos isolados, a série histórica indica que Flávio está à frente de Lula nas intenções de voto. Ele acredita que o eleitor de direita será fundamental para a decisão das eleições.

"Há uma expectativa de que um percentual do eleitorado de direita, que usualmente não é detectado nas pesquisas, possa significar mais um por cento, mais um e meio, até dois por cento de votos para Flávio", destaca.

A pesquisa também mediu a certeza dos eleitores em relação ao voto no segundo turno. Entre os 423 entrevistados que votaram em Lula, 97,5% afirmaram que não pretendem mudar de escolha, enquanto 2,5% ainda consideram essa possibilidade. No grupo dos 503 eleitores de Flávio Bolsonaro, 96,5% disseram estar decididos, e 3,5% afirmaram que podem mudar o voto.

Entre os apoiadores de Flávio no DF, que representam 43,8% do eleitorado, 95,5% afirmaram que votarão novamente no candidato no segundo turno. Outros 3% disseram que darão voto a Lula, enquanto 1,6% não soube responder.

Já entre os eleitores de Lula, que correspondem a 36,7% do eleitorado, 96,9% afirmaram que votarão novamente no presidente, enquanto 1,7% disse que a escolha será por Flávio, e 1,4% declarou voto nulo.

Entre os 2,9% dos eleitores do ex-governador Ronaldo Caiado, derrotado no primeiro turno, 43,8% disseram que votarão em Flávio, 36,1% afirmaram que escolherão Lula, e 20,2% declararam que votarão nulo.

Garcia avalia que a reeleição de Lula depende de uma série de fatores, como a redução da abstenção em regiões onde o petista tem mais votos e a diminuição de sua rejeição.

"Acho que hoje Flávio Bolsonaro é o favorito para vencer a eleição, mas em um cenário extremamente apertado, o que significa que acontecimentos relevantes que possam impactar o eleitorado, como o pagamento do Bolsa Família e a postura dos candidatos no próximo debate, que será da Rede Globo, na sexta-feira, têm o poder de apertar ainda mais a disputa", analisa.

A percepção da população brasiliense também é parecida. Mais de 54,4% dos eleitores acreditam que a vitória será de Flávio; 37,2%, de Lula; e 9,4% não sabem.

Reprovação

O presidente Lula ainda enfrenta outro desafio no DF: a taxa de reprovação do governo. Segundo a pesquisa, 13% dos eleitores consideram o trabalho dele ótimo; 19,6%, bom; 20%, regular; 9,8%, ruim; 35,8%, péssimo; e 1,7% não sabe avaliar.

Além disso, no âmbito da identificação ideológica, 47,2% dos entrevistados afirmaram não se identificar com Lula, enquanto 29,5% disseram se identificar muito, e 20,7%, um pouco. Outros 2% declararam não acompanhar ou não saber o que ele diz, e 0,5% não soube responder.

No caso de Flávio Bolsonaro, 44,4% disseram não se identificar com o senador. Já 30,5% afirmaram se identificar muito, e 22,4%, um pouco. Outros 2,1% declararam que não acompanham ou não sabem o que ele diz, enquanto 0,7% não soube responder.

A pesquisa também avaliou a disposição dos eleitores para participar do segundo turno. Segundo o levantamento, 93% responderam que com certeza vão votar, enquanto 4,4% disseram que provavelmente votarão. Já 0,8% declarou que provavelmente não vai votar, e 1,6% disse que com certeza não participará do pleito.

A pesquisa foi realizada entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 pessoas de 16 a 60 anos. Registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo DF-08851/2026, o levantamento tem margem de erro de 3,3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%.

Pesquisa Presidencial 22/10 (foto: Valdo Virgo)



