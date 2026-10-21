Caso Richarlison: PT pede ao STF que suspenda transferência de imóvel

O pedido foi apresentado pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC) - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O PT na Câmara dos Deputados solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão imediata da transferência dos direitos de ocupação de um imóvel da União na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), à WT Administração de Imóveis e Bens S/A, dirigida pelo advogado Willer Tomaz.

O pedido, apresentado pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), e o vice-líder do governo na Casa, deputado Rogério Correia (PT-MG), foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (21/10), no âmbito do inquérito que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Willer Tomaz.

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A solicitação do partido ocorre em meio a uma disputa judicial entre o atacante Richarlison e o advogado Willer Tomaz pela posse de uma mansão na Ilha Comprida. A disputa começou em 2020, quando uma empresa ligada ao jogador adquiriu direitos de ocupação do imóvel. Posteriormente, a posse passou para uma empresa ligada ao advogado.

Nesta quarta, Richarlison publicou um vídeo nas redes sociais em que apresenta documentos que comprovam a compra da ilha em Angra dos Reis. A publicação do jogador foi uma resposta a Willer, que publicou no último domingo (18) que, caso os documentos fossem apresentados, transferiria os direitos sobre o imóvel ao jogador.

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Na petição, os deputados apontam irregularidades no processo conduzido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Eles indicam que um dos pedidos à União foi apresentado 10 dias depois da venda a Willer já estar contratada e foi deferido em cerca de dois meses, sem parecer, decisão motivada ou caracterização do imóvel. Já o requerimento da empresa que ocupava o lugar, permaneceu sem solução por anos.

No documento, os deputados também pedem esclarecimentos sobre a origem dos recursos, a participação da empresa na operação, uma eventual influência política junto à SPU e a atuação dos servidores responsáveis pelo processo.

Os parlamentares também pedem a oitiva como testemunhas de Alencar da Silveira Júnior, do jogador Richarlison, de servidores públicos e de pessoas ligadas às empresas envolvidas.