Entidades de servidores divulgam manifesto em defesa do serviço público

Há quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais, 14 entidades representativas de servidores públicos federais divulgaram um manifesto em defesa do serviço público, dos servidores e da democracia. O documento, enviado ao Correio, reúne críticas a propostas de reforma administrativa, mudanças nas relações de trabalho e medidas de redução de gastos públicos que, na avaliação das organizações, podem comprometer a estrutura do Estado e a prestação de serviços à população.
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Assinado na terça-feira (20/10), o texto aborda os rumos da administração pública e afirma que o país está diante de “dois projetos de Estado profundamente distintos”. Para os signatários, as decisões políticas sobre o funcionamento do Estado têm consequências tanto para as condições de trabalho dos servidores quanto para a continuidade de políticas públicas.
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Entre os pontos levantados estão possíveis mudanças nas regras de estabilidade, congelamento ou redução salarial, restrições à contratação de novos funcionários e demissões em larga escala. As entidades argumentam que essas medidas podem enfraquecer as carreiras públicas e comprometer a autonomia técnica dos servidores.
“A estabilidade não é privilégio corporativo”, afirma o manifesto. O documento defende que a garantia protege o exercício das funções públicas contra pressões políticas e econômicas.
Negociação e políticas sociais
O manifesto também aborda a negociação coletiva e a liberdade de organização sindical. As entidades criticam restrições ao diálogo entre governo e funcionalismo e destacam a importância de espaços de negociação para tratar de salários e condições de trabalho.
Ao comparar diferentes modelos de gestão pública, os signatários apontam experiências de desvalorização profissional e restrições à negociação, mas também mencionam a retomada do diálogo institucional e a concessão de reajustes salariais nos últimos anos. O texto ressalta que as medidas adotadas não recompõem integralmente as perdas acumuladas pelos servidores.
Outro ponto é o possível impacto de cortes orçamentários sobre programas sociais como: Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia, e alerta que a redução de gastos pode afetar a continuidade dessas políticas.
As entidades também manifestam preocupação com eventuais mudanças nas regras de benefícios previdenciários e com possíveis interrupções de investigações sobre grandes fraudes. O texto defende a manutenção de estruturas públicas capazes de executar políticas, fiscalizar irregularidades e atender às necessidades da população.
Veja as entidades que assinam o manifesto
O documento é assinado pelas diretorias de 14 organizações representativas do funcionalismo federal:
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Sindifisco Nacional — Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil;
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Sinditamaraty — Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores;
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Anesp — Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
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Afipea Sindical — Sindicato Nacional dos Servidores do Ipea;
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SINDPFA / Territorial Sindical — Sindicato Nacional dos Peritos Federais Territoriais;
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Sinait — Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho;
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Assecor — Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento;
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ADB Sindical — Associação dos Diplomatas Brasileiros;
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Unacon Sindical — Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle;
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Anfip — Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita do Brasil;
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Anffa — Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais Federais Agropecuários;
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Aace — Associação dos Analistas de Comércio Exterior;
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ANDEPS — Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais;
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SINDSUSEP — Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Superintendência de Seguros Privados.
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