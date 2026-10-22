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Tarcísio entra em campo para auxiliar Flávio em debate da Globo

O coach Pablo Marçal ficará de fora e marqueteiro Duda Lima guiará discurso do presidenciável

Tarcísio ficará responsável por orientações relacionadas a propostas de governo e programas que poderão ser explorados durante o embate - (crédito: Reprodução/TV Celular Flavio Bolsonaro)
Tarcísio ficará responsável por orientações relacionadas a propostas de governo e programas que poderão ser explorados durante o embate - (crédito: Reprodução/TV Celular Flavio Bolsonaro)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi escalado para auxiliar o senador Flávio Bolsonaro (PL) na preparação para o último debate presidencial do segundo turno, marcado para esta sexta-feira (23/10), na TV Globo. O movimento ocorre em meio aos ajustes discutidos pela campanha do primogênito de Jair Bolsonaro para o confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Nos bastidores, o marqueteiro Duda Lima continuará à frente da estratégia de comunicação do presidenciável, enquanto Tarcísio ficará responsável por orientações relacionadas a propostas de governo e programas que poderão ser explorados durante o embate. A intenção é reforçar o repertório do senador, sobretudo em temas administrativos.

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Apesar das mudanças na preparação, não há expectativa de que Flávio altere a postura adotada no primeiro confronto, na Band, quando buscou se aproximar fisicamente de Lula durante o debate. Interlocutores da campanha avaliam que o senador deverá manter o tom de enfrentamento ao petista, mesmo nos momentos em que estiver no púlpito.

Ao Correio, integrantes do entorno de Flávio sinalizaram, contudo, que as regras estabelecidas pela emissora serão respeitadas. A avaliação é de que eventuais restrições de movimentação não deverão comprometer a estratégia de confronto desenhada para a última oportunidade de embate direto entre os candidatos antes da votação de domingo (25).

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 22/10/2026 11:26 / atualizado em 22/10/2026 11:27
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