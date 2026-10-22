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Eleições 2026

Flávio visita Bolsonaro a três dias do segundo turno contra Lula

Senador chegou à residência do pai às 7h45 desta quinta-feira (22/10); na condição de advogado do ex-presidente, pode permanecer com ele por até 30 minutos

Moraes autorizou a retomada dos encontros entre pai e filho, mas manteve a proibição de visitas para fins político-eleitorais ou manifestações do ex-presidente - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)
Moraes autorizou a retomada dos encontros entre pai e filho, mas manteve a proibição de visitas para fins político-eleitorais ou manifestações do ex-presidente - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, esteve na manhã desta quinta-feira (22/10) na residência do pai, Jair Bolsonaro, em Brasília. O parlamentar chegou ao condomínio por volta das 7h45. Por estar cadastrado como advogado do ex-presidente no processo, tem autorização para realizar visitas de até 30 minutos, conforme as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. As visitas de Flávio haviam sido suspensas por 90 dias depois que o senador divulgou, nas redes sociais, uma carta escrita pelo pai em apoio à sua candidatura presidencial. No início de  outubro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a retomada dos encontros, mas manteve a proibição de utilizar as visitas para fins político-eleitorais ou divulgar manifestações do ex-presidente.

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O encontro ocorre a três dias do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25), quando Flávio enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pesquisas divulgadas nesta semana mostram o senador numericamente à frente do petista, mas tecnicamente empatado. 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 22/10/2026 09:42 / atualizado em 22/10/2026 09:45
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