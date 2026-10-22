46% rejeitam Flávio, enquanto 45% rejeitam Lula, aponta Datafolha

Flávio Bolsonaro e Lula puderam circular livremente no palco durante debate da Band, o que proporcionou momentos intensos de confronto - (crédito: Reuters)

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22/10), mostra que 46% dos entrevistados rejeitam Flávio Bolsonaro (PL) como opção de voto, enquanto 45% rejeitam Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 3% dizem rejeitar ambos os candidatos, e 6% não rejeitam nenhum dos dois.

No último levantamento, Flávio aparecia com 44% de rejeição, enquanto Lula registrava 46%. O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09709/2026.

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Intenção de voto

O levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 50% dos votos válidos, contra 50% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o resultado, os candidatos estão empatados nos votos válidos.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e, no caso do Datafolha, os indecisos, Flávio Bolsonaro tem 47%, enquanto o presidente registra 46%. Os que dizem que vão votar em branco ou nulo somam 5%, e os indecisos representam 2%. A margem de erro também é de dois pontos percentuais.

Aprovação do governo

A avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta sinais de melhora na reta final da disputa pelo quarto mandato. A nova pesquisa Datafolha mostra que o petista tem 49% de aprovação pessoal, contra 48% de desaprovação. É a primeira vez desde 23 de julho que o saldo fica favorável ao presidente.

A diferença entre os dois grupos ainda é estreita, mas representa uma mudança em relação ao levantamento anterior. Há uma semana, Lula era desaprovado por metade dos entrevistados (50%), enquanto 48% diziam aprovar sua atuação. Agora, a parcela favorável ao presidente cresceu um ponto percentual, e a contrária recuou dois.