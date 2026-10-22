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ELEIÇÕES

Datafolha mostra empate 50% a 50% entre Flávio e Lula nos votos válidos

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22/10) mostra intenção de voto para a disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos - (crédito: Renato Pizzutto/Band)
O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos - (crédito: Renato Pizzutto/Band)

O Datafolha divulgou, no começo da noite desta quinta-feira (22/10), uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 50% dos votos válidos, contra 50% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Com o resultado, os candidatos estão em empate nos votos válidos. 

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Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e, no caso do Datafolha, os indecisos, Flávio Bolsonaro tem 47% e o presidente, 46%. Os que dizem que vão votar branco ou nulo são 5% e os indecisos somam 2%. A margem também é de dois pontos.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro, Flávio tinha 51% dos votos válidos, ante 49% de Lula. A diferença era de dois pontos percentuais. 

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09709/2026.

Como foi a última pesquisa

Na pesquisa divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 51% dos votos válidos, ante 49% de Lula. Nos votos totais, o senador registrou 47%, enquanto o presidente apareceu com 45%. Brancos e nulos somaram 6%, e 2% não souberam responder.

O levantamento ouviu 2.520 eleitores e tinha margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-00466/2026.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 22/10/2026 17:54 / atualizado em 22/10/2026 19:13
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