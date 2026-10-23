Análise: Meta abre espaço ao extremismo e coloca em xeque a igualdade na disputa eleitoral

Sob o comando de Mark Zuckerberg, a big tech acumula questionamentos sobre a falta de transparência dos algoritmos - (crédito: Sebastien Bozon/AFP)

A Meta, conglomerado que controla Instagram, Facebook e WhatsApp, deixou de ser apenas uma intermediária do debate público para ocupar uma posição capaz de influenciar os rumos da política mundial. Sob o comando de Mark Zuckerberg, a empresa acumula questionamentos sobre a circulação de discursos extremistas, a disseminação de desinformação e a falta de transparência dos algoritmos.

No Brasil, a situação ganhou contornos ainda mais graves na reta final da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), quando suspeitas de favorecimento ao candidato bolsonarista chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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A gravidade das denúncias levou, mesmo que de maneira tardia, a Justiça Eleitoral a intervir. Em 15 de outubro, o ministro Marco Aurélio Bellizze determinou que a Meta assegurasse tratamento igualitário às duas candidaturas, proibindo restrições artificiais ao alcance de publicações, alterações nas métricas e bloqueios indevidos de anúncios.

A decisão, confirmada por unanimidade pelo plenário do TSE, estabeleceu multa diária de R$ 500 mil. O episódio ganhou força após relatos de que a inteligência artificial da empresa produzia materiais favoráveis a Flávio, mas recusava solicitações semelhantes relacionadas a Lula. A companhia negou favorecimento político e atribuiu parte dos problemas a falhas técnicas.

O problema, contudo, ultrapassa as fronteiras brasileiras. Em 2025, a Meta anunciou o fim de seu programa de checagem independente nos Estados Unidos e flexibilizou restrições sobre determinados discursos, sob o argumento de ampliar a liberdade de expressão. A mudança reacendeu o debate sobre os limites entre pluralidade política e permissividade com conteúdos nocivos.

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Não há evidência de que toda flexibilização favoreça automaticamente grupos extremistas, mas o risco de amplificação de discursos radicalizados aumenta quando a moderação perde força e os critérios de recomendação permanecem pouco transparentes.

O histórico internacional reforça as preocupações. O escândalo da Cambridge Analytica revelou a coleta irregular de dados de milhões de usuários do Facebook para estratégias de perfilamento eleitoral, inclusive nos Estados Unidos.

Em Mianmar, investigações das Nações Unidas identificaram o uso sistemático da plataforma por redes ligadas aos militares para disseminar discursos de ódio contra a população rohingya. São episódios distintos, mas que expõem a dimensão do poder concentrado nas mãos de uma empresa privada sobre a circulação de informações, a formação da opinião pública e, em situações extremas, a própria segurança de populações vulneráveis.

No Brasil, a atuação da Meta coloca à prova a capacidade das instituições de fiscalizar plataformas que controlam boa parte da comunicação política. Bellizze chegou a cobrar novos esclarecimentos após considerar insuficientes as informações prestadas pela companhia, enquanto estudos apontaram a circulação de anúncios eleitorais irregulares financiados do exterior.

A suspeita de interferência deliberada ainda depende de comprovação, mas o problema democrático já está posto: quando uma empresa pode definir, por critérios pouco transparentes, quais discursos ganham visibilidade e quais permanecem à margem, o debate público deixa de depender apenas da livre manifestação dos cidadãos.