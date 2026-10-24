Quaest divulga neste sábado última pesquisa para presidente

A última pesquisa Quaest para a Presidência da República antes do segundo turno será divulgada neste sábado (24/10), um dia antes da votação que definirá o próximo presidente do Brasil. O levantamento vai medir as intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o Palácio do Planalto.
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Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09158/2026, a pesquisa foi encomendada pela Globo. O instituto prevê entrevistar 3.702 eleitores presencialmente em todo o país, entre sexta-feira (23/10) e sábado (24/10).
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A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%. Por ser divulgada na véspera da eleição, a sondagem será uma das últimas referências para avaliar a disputa antes da abertura das urnas.
O que mostrou a última pesquisa Quaest
No levantamento anterior, divulgado na quarta-feira (21/10), Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente de Lula, com 45% das intenções de voto, contra 44% do presidente. A diferença de um ponto percentual, porém, ficou dentro da margem de erro de dois pontos, configurando empate técnico.
Na pesquisa anterior, publicada em 14 de outubro, Flávio tinha 46%, enquanto Lula registrava 44%. A comparação entre os dois levantamentos mostrou uma redução de um ponto percentual na intenção de voto do senador e estabilidade no índice do petista.
Na rodada divulgada em 21 de outubro, 9% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo ou que não pretendiam votar. Outros 2% estavam indecisos.
A pesquisa também avaliou a intenção espontânea de voto, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nesse cenário, Lula e Flávio apareceram empatados, com 40% cada. O percentual de indecisos chegou a 14%. O levantamento anterior ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre 17 e 20 de outubro, e foi registrado no TSE sob o número BR-08535/2026.
O segundo turno das eleições presidenciais será realizado neste domingo (25/10). A votação definirá o resultado da disputa entre Lula, que busca a reeleição, e Flávio Bolsonaro, senador e candidato do PL à Presidência.
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