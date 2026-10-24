Empate técnico: Flávio tem 51% e Lula, 49% dos votos válidos, aponta Datafolha

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09540/2026. - (crédito: AFP)

O Datafolha divulgou neste sábado (24/10) a última pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, que será disputado neste domingo (25). De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%.

Nos votos totais, quando se considera brancos, nulos e, no caso do Datafolha, os indecisos, Flávio Bolsonaro aparece com 48% dos e Lula soma 47%. Votos brancos ou nulo somam 3% e indecisos 2%

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Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (22), Flávio Bolsonaro e Lula apareciam empatados nos votos válidos, com 50% cada nos números arredondados. Já na votação total, o senador registrou 47% e Lula contatava com 46%, um empate técnico.

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A pesquisa foi realizada na sexta-feira (23) e neste sábado (24), com 4.050 entrevistados, em 124 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09540/2026. O estudo foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ao custo de R$ 461.462,40. A estatística responsável é Renata Nunes Cesar.