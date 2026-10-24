BTG/Nexus: Flávio tem 50,5% dos votos válidos, e Lula, 49,5%

A pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado (24) mostra as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A divulgação ocorre na véspera do segundo turno, marcado para domingo (25/10).
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Segundo o levantamento, Flávio registra 50,5% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula aparece com 49,5%. A nova pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.000 entrevistados. A pesquisa está registrada sob o número BR-08234/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual, ao custo de R$ 164.888,89. O estatístico responsável é Neale Ahmed El Dash.
No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 50,3% dos votos válidos, ante 49,7% de Lula. No cenário estimulado, que considera as respostas dos entrevistados incluindo brancos, nulos e indecisos, o senador registrava 46,5% das intenções de voto, contra 45,9% do presidente.