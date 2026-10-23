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Mínimo seria de R$ 900 sem reajuste, diz Lula; Flávio promete manter aumento

Lula criticou gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela falta de reajuste do salário mínimo. Flávio critica endividamento e impostos, e diz que vai reajustar o mínimo

Lula e Flávio discutiram sobre salário mínimo em debate promovido pela TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Lula e Flávio discutiram sobre salário mínimo em debate promovido pela TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidatos ao Planalto, debateram nesta sexta-feira (23/10) sobre a política envolvendo o salário mínimo. Lula criticou a política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando não houve reajuste. Flávio, por sua vez, prometeu manter o aumento acima da inflação e criticou o endividamento atual, atribuindo-o ao governo atual.

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"Se não fosse os governos do PT, Lula e Dilma, se a gente não estivesse reajustando o salário acima da inflação, sabe quanto seria o salário mínimo, por conta do seu pai e do (Michel) Temer, que não aumentaram? Seria de R$ 900", declarou Lula durante debate promovido pela TV Globo.

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Lula citou ainda que o programa econômico de Flávio é baseado em propostas do presidente da Argentina, Javier Milei, que aumentou o salário mínimo consideravelmente abaixo da inflação que atinge o país vizinho.

Flávio promete reajuste

Flávio, em resposta, mencionou a alta carga tributária. "Não adianta nada você dar um salário mínimo de R$ 1.621 se você dá com uma mão e tira com nove dedos", rebateu o senador. Ele afirmou que, com a reforma tributária, o Brasil terá o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) mais alto do mundo.

"Por que as coisa estão tão caras? Em quatro anos de governo, você consegue comprar mais ou menos com o seu salário? Então, não adianta nada você querer reajustar o salário mínimo. E eu vou ajustar o salário mínimo acima da inflação, para combater sua fake news", disse Flávio.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 23/10/2026 22:22 / atualizado em 23/10/2026 22:32
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