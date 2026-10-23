Exército do Lula chega a 10 milhões de inscritos no WhatsApp

O canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), chegou a 10 milhões de inscritos no WhatsApp. A marca foi alcançada nesta sexta-feira (23/10) a dois dias do segundo turno que no domingo (25/10). O espaço é utilizado para divulgar conteúdos para os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mobilizar a militância durante a campanha eleitoral de 2026.

Janones chegou a anunciar que o canal estaria travado até chegar a essa marca. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado voltou a pedir que os apoiadores ampliassem o número de integrantes do canal até o horário do debate. Também afirmou sobre a mobilização semelhante que ocorreu há três dias antes, quando o canal passou de 5,5 milhões para 7 milhões de seguidores em menos de 12 horas.

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O crescimento do canal ocorre em meio à disputa presidencial e a questionamentos sobre seu funcionamento levados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outubro, a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na eleição, apresentou questionamentos sobre o comportamento de contas e o engajamento das publicações. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, foi acionada para apresentar informações técnicas sobre o canal.

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Em 23 de outubro, o ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, decidiu que uma eventual nova suspensão ou restrição do “Exército do Lula” deverá ser submetida ao plenário da Corte. O canal já havia sido alvo de decisões judiciais relacionadas à divulgação de conteúdos e ao seu registro junto à Justiça Eleitoral.