Mãe da menina Ana Clara acompanha debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

O debate na Globo ocorreu na noite desta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)

Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, está na primeira fila dos convidados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o debate com Flávio Bolsonaro, que começa às 21h40 desta sexta-feira (23/10), na TV Globo.

Cristiane Gomes da Silva, mãe da menina Ana Clara, assassinada com um tiro de fuzil por um policial em Niterói, está na primeira fila do debate da Globo. O advogado do policial foi Flávio Bolsonaro. https://t.co/bkwJy1CFuY Fique por dentro das notícias que importam para você! — Guilherme Cortez tá com Lula (@cortezpsol) October 24, 2026

O vice-presidente Geraldo Alckmin também está na plateia para acompanhar o debate, realizado a dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10).

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Dos convidados de Flávio Bolsonaro (PL), estão na primeira fila: Douglas Ruas, Rogério Marinho e Sergio Moro. Na segunda, Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Na terceira, Ricardo Nunes e Guilherme Derrite.

A presença de Cristiane ocorre em meio à repercussão do caso de Ana Clara, que se tornou um dos pontos de confronto entre as campanhas. No debate da Band, em 18 de outubro, Lula questionou Flávio sobre sua atuação como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de matar a menina.

Ana Clara foi atingida por um disparo em 2 de fevereiro de 2021, enquanto brincava em frente de casa com o irmão mais novo, na comunidade do Monan Pequeno, em Niterói (RJ). Ela chegou a ser levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas morreu.