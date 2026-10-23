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DEBATE

Mãe da menina Ana Clara acompanha debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Cristiane Gomes da Silva está entre os convidados de Lula nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro; Geraldo Alckmin está ao lado e também acompanha o encontro

O debate na Globo ocorreu na noite desta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)
O debate na Globo ocorreu na noite desta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)

Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, está na primeira fila dos convidados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o debate com Flávio Bolsonaro, que começa às 21h40 desta sexta-feira (23/10), na TV Globo.

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O vice-presidente Geraldo Alckmin também está na plateia para acompanhar o debate, realizado a dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10).

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Dos convidados de Flávio Bolsonaro (PL), estão na primeira fila: Douglas Ruas, Rogério Marinho e Sergio Moro. Na segunda, Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Na terceira, Ricardo Nunes e Guilherme Derrite.

A presença de Cristiane ocorre em meio à repercussão do caso de Ana Clara, que se tornou um dos pontos de confronto entre as campanhas. No debate da Band, em 18 de outubro, Lula questionou Flávio sobre sua atuação como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de matar a menina.

Ana Clara foi atingida por um disparo em 2 de fevereiro de 2021, enquanto brincava em frente de casa com o irmão mais novo, na comunidade do Monan Pequeno, em Niterói (RJ). Ela chegou a ser levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas morreu.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 23/10/2026 21:48 / atualizado em 23/10/2026 21:58
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