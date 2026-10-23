Transporte: Flávio diz ser a favor de tarifa zero no fim de semana

O candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL) disse ser a favor da implementação da tarifa zero para o transporte público no país durante os finais de semana. A afirmativa veio após questionamento do atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da SIlva (PT), durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10). A proposta de reduzir para zero o preço das passagens de ônibus foi anunciada recentemente, após o primeiro turno, pelo petista.

“Eu sou a favor da tarifa zero para os ônibus nos finais de semana, sou super a favor disso, acho que para o trabalhador, na sua hora de lazer, merece sim ter o transporte gratuito”, disse Flávio, após a pergunta do presidente. O senador, no entanto, não adentrou mais no assunto e citou a questão da carga tributária e da reforma implementada pelo governo Lula. Segundo ele, o atual presidente não teria enviado ainda o projeto de lei para definiria a alíquota do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) por conta da taxa ainda elevada.

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“Ele já tinha que ter enviado para o Congresso Nacional um projeto de lei falando qual é a alíquota. Sabe porque ele não fez? Porque vai ser a maior alíquota de IVA do mundo. O brasileiro vai pagar o maior imposto do mundo na era Lula”, disse o candidato.

Lula anunciou esta semana o envio ao Congresso Nacional de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Tarifa Zero. Em evento no Planalto, ele disse que a iniciativa pretende beneficiar principalmente trabalhadores que comprometem parte significativa do salário com despesas de deslocamento e, por falta de dinheiro, deixam de realizar atividades de lazer ou visitar familiares nos dias de descanso.

“É justo que a gente faça com que o transporte seja gratuito no final de semana e feriado para que essas pessoas, ao terem tempo para descansar, possam visitar um parente, possam visitar um filho, possam visitar um pai, possam visitar um compadre, possam visitar um grupo de amigos e também receber as visitas”, disse o presidente, na ocasião.

