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DEBATE

Lula rebate críticas de Flávio sobre projetos parados: "Cemitério de obras"

Debate da ‘TV Globo’ iniciou como o tema sobre infraestrutura; Lula citou obras em andamento, enquanto Flávio prometeu ampliar ferrovias e rodovias

Lula durante debate na Globo nesta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)
Lula durante debate na Globo nesta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, nesta sexta-feira (23/10), as críticas de Flávio Bolsonaro (PL) sobre obras paralisadas no país. No primeiro bloco do debate da TV Globo, o senador afirmou que o Brasil voltou a ser um “grande cemitério de obras” e questionou como Lula pretende entregar os projetos de infraestrutura previstos.

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Flávio citou um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), segundo o qual o país tem mais de 11,5 mil obras paralisadas no atual governo. Lula respondeu que a gestão investiu mais em infraestrutura do que governos anteriores e afirmou ter herdado 6 mil obras interrompidas. Segundo o presidente, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos, dos quais quase R$ 800 bilhões já foram executados.

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Na réplica, Flávio prometeu ampliar a malha ferroviária, concluir a Transnordestina e investir em concessões de rodovias, com pedágio gratuito para motociclistas. O senador também defendeu a expansão da internet em escolas, unidades de saúde e aldeias indígenas, além de citar as ferrovias de Integração Centro-Oeste e Leste-Oeste.

Ao rebater o adversário, Lula comparou Flávio a um estudante que decora o conteúdo para o vestibular, mas não aprende. O presidente afirmou que o senador promete obras que seu governo já executa.

Entre os projetos citados por Lula estão:

  • Rodovias: BR-319, que liga Porto Velho a Manaus;

  • Ferrovias: Transnordestina, Fiol e Fico;

  • Mobilidade urbana: VLT de Salvador, metrô de São Paulo e Belo Horizonte e BRT do Rio de Janeiro;

  • Outras obras: túnel Santos-Guarujá, novo porto em Manaus e conclusão da transposição do Rio São Francisco.

Lula também mencionou intervenções na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, e o contorno de Florianópolis. Ao encerrar a resposta, desafiou o adversário a apontar outro período recente em que um governo tenha investido tanto em infraestrutura.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 23/10/2026 22:14 / atualizado em 23/10/2026 22:19
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