Lula rebate críticas de Flávio sobre projetos parados: "Cemitério de obras"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, nesta sexta-feira (23/10), as críticas de Flávio Bolsonaro (PL) sobre obras paralisadas no país. No primeiro bloco do debate da TV Globo, o senador afirmou que o Brasil voltou a ser um “grande cemitério de obras” e questionou como Lula pretende entregar os projetos de infraestrutura previstos.
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Flávio citou um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), segundo o qual o país tem mais de 11,5 mil obras paralisadas no atual governo. Lula respondeu que a gestão investiu mais em infraestrutura do que governos anteriores e afirmou ter herdado 6 mil obras interrompidas. Segundo o presidente, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos, dos quais quase R$ 800 bilhões já foram executados.
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Na réplica, Flávio prometeu ampliar a malha ferroviária, concluir a Transnordestina e investir em concessões de rodovias, com pedágio gratuito para motociclistas. O senador também defendeu a expansão da internet em escolas, unidades de saúde e aldeias indígenas, além de citar as ferrovias de Integração Centro-Oeste e Leste-Oeste.
Ao rebater o adversário, Lula comparou Flávio a um estudante que decora o conteúdo para o vestibular, mas não aprende. O presidente afirmou que o senador promete obras que seu governo já executa.
Entre os projetos citados por Lula estão:
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Rodovias: BR-319, que liga Porto Velho a Manaus;
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Ferrovias: Transnordestina, Fiol e Fico;
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Mobilidade urbana: VLT de Salvador, metrô de São Paulo e Belo Horizonte e BRT do Rio de Janeiro;
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Outras obras: túnel Santos-Guarujá, novo porto em Manaus e conclusão da transposição do Rio São Francisco.
Lula também mencionou intervenções na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, e o contorno de Florianópolis. Ao encerrar a resposta, desafiou o adversário a apontar outro período recente em que um governo tenha investido tanto em infraestrutura.