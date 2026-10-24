Nunes Marques destaca participação popular e organização das eleições

Fontes do tribunal afirmam que Kassio somente tratará do assunto passado o segundo turno. Restrição pode ser adotada para o pleito de 2028 - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, destacou a participação dos eleitores e a estrutura da Justiça Eleitoral ao apresentar, neste sábado, os resultados do primeiro turno das eleições de 2026 a representantes diplomáticos e missões internacionais de observação.

Durante discurso na abertura do Programa de Convidados Internacionais, o magistrado afirmou que 125,2 milhões de brasileiros compareceram às urnas e ressaltou que o número supera o registrado na primeira etapa da disputa de 2022.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nunes Marques comparou a organização do pleito brasileiro à estrutura necessária para realizar o Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos. Segundo ele, a eleição mobiliza uma ampla rede de profissionais e equipamentos para garantir a votação simultânea em milhares de municípios. O ministro citou a preparação de mais de 500 mil urnas eletrônicas e enfatizou que, embora a tecnologia seja fundamental, o funcionamento do sistema depende da atuação de magistrados, servidores, mesários e colaboradores.

O presidente do TSE também mencionou avaliações preliminares de missões nacionais e internacionais que acompanharam a votação. De acordo com o ministro, organizações como a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Parlamento do Mercosul (Parlasul), o Centro Carter e a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) reconheceram aspectos positivos da estrutura eleitoral, incluindo o funcionamento das urnas, a preparação dos mesários e os mecanismos de auditoria e divulgação dos resultados.

Apesar dos elogios, Nunes Marques afirmou que as observações feitas durante o primeiro turno serão consideradas no aprimoramento do processo eleitoral. Entre os pontos mencionados estão filas, identificação biométrica, acessibilidade, sinalização dos locais de votação e planejamento para situações imprevistas. O ministro agradeceu às delegações estrangeiras e defendeu a cooperação entre países como instrumento para compartilhar experiências e aperfeiçoar práticas democráticas.

Ao abordar a próxima etapa da disputa, o presidente do TSE afirmou que a Corte manterá o empenho e a serenidade na preparação do segundo turno. Para ilustrar a continuidade do trabalho institucional após a votação, citou a música “O show tem que continuar”, eternizada por Arlindo Cruz, Sombrinha e Luiz Carlos da Vila. Segundo Nunes Marques, a eleição se encerra, mas permanece a responsabilidade das instituições de assegurar o direito de escolha dos cidadãos.