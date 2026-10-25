Flávio Bolsonaro vota ao lado da esposa e de Douglas Ruas no Rio

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (25/10), segundo turno das eleições de 2026, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele chegou ao local por volta das 8h19 e registrou o voto às 8h25.
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Flávio estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de Douglas Ruas (PL), governador eleito do Rio de Janeiro após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Também estiveram presentes aliados políticos e apoiadores do candidato.
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Após votar, o senador posou para fotos ao lado da esposa. A agenda previa ainda que ele acompanhasse Fernanda durante a votação, na Escola Oga Mitá, no bairro da Tijuca.
Em seguida, Flávio seguirá para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos com aliados da campanha.
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