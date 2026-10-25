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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vota ao lado da esposa e de Douglas Ruas no Rio

Candidato à Presidência compareceu à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, nos primeiros minutos de abertura das urnas

Após votar, o senador posou para fotos ao lado da esposa - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)
Após votar, o senador posou para fotos ao lado da esposa - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (25/10), segundo turno das eleições de 2026, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele chegou ao local por volta das 8h19 e registrou o voto às 8h25.

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Flávio estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de Douglas Ruas (PL), governador eleito do Rio de Janeiro após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Também estiveram presentes aliados políticos e apoiadores do candidato.

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Após votar, o senador posou para fotos ao lado da esposa. A agenda previa ainda que ele acompanhasse Fernanda durante a votação, na Escola Oga Mitá, no bairro da Tijuca.

Em seguida, Flávio seguirá para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos com aliados da campanha. 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 25/10/2026 08:24 / atualizado em 25/10/2026 09:15
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