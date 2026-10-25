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Eleições 2026

2° turno começa no exterior; veja votos de Flávio e Lula nos países

Nova Zelândia e Coreia do Sul iniciaram as votações. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior

O resultado consolidado, porém, só será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil - (crédito: Ed Alves/CB)
O resultado consolidado, porém, só será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil - (crédito: Ed Alves/CB)

As votações de segundo turno das eleições 2026 já começaram para os brasileiros que moram no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no segundo turno em 186 cidades em mais de cem países. 

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Ao longo do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza os boletins de urna, antecipando os números da apuração. 

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Até às 5h40 no horário de Brasília, Lula havia vencido Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, únicos dois países que tiveram dados dos boletins de urnas divulgados pelo TSE até o momento. 

O resultado consolidado, porém, só será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil. 

Nova Zelândia 

Lula: 418 votos (80,54%);

Flávio: 101 votos (19,46%).

Coreia do Sul 

Lula: 148 votos (64,35%);

Flávio: 82 votos (35,65%).

Matéria em atualização*

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 25/10/2026 06:31 / atualizado em 25/10/2026 06:34
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