Nunes Marques vota em Brasília e dá início ao 2º turno das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, deu início neste domingo (25/10) ao segundo turno das eleições de 2026. O magistrado computou seu voto no Lago Sul, em Brasília, por volta das 8h.
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O magistrado chegou cedo ao local de votação: às 7h35 ele já estava no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde acompanhou a emissão da zerésima da seção, que comprova a ausência de votos registrados no equipamento antes da abertura da votação.
O ministro disse a jornalistas após votar que a “expectativa é que tudo transcorra em paz e na normalidade”.
Em pronunciamento, ontem, Nunes Marques afirmou que "a Justiça Eleitoral está pronta para receber as eleitoras e os eleitores neste domingo, quando serão escolhidos o presidente e o vice-presidente da República".
O ministro enfatizou que o voto é a melhor expressão dos direitos e deveres da cidadania e que, ao exercê-lo, "cada pessoa demonstra seu compromisso com o país, seus valores e suas crenças".
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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