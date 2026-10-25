Nunes Marques vota em Brasília e dá início ao 2º turno das eleições

Segundo Nunes Marques, a "expectativa é que tudo transcorra em paz e na normalidade" - (crédito: Antonio Augusto/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, deu início neste domingo (25/10) ao segundo turno das eleições de 2026. O magistrado computou seu voto no Lago Sul, em Brasília, por volta das 8h.

Leia mais: 2° turno começa no exterior; veja votos de Flávio e Lula nos países Fique por dentro das notícias que importam para você!

O magistrado chegou cedo ao local de votação: às 7h35 ele já estava no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde acompanhou a emissão da zerésima da seção, que comprova a ausência de votos registrados no equipamento antes da abertura da votação.

O ministro disse a jornalistas após votar que a “expectativa é que tudo transcorra em paz e na normalidade”.

Leia também: Flávio Bolsonaro vota ao lado da esposa e de Douglas Ruas no Rio

Em pronunciamento, ontem, Nunes Marques afirmou que "a Justiça Eleitoral está pronta para receber as eleitoras e os eleitores neste domingo, quando serão escolhidos o presidente e o vice-presidente da República".

O ministro enfatizou que o voto é a melhor expressão dos direitos e deveres da cidadania e que, ao exercê-lo, "cada pessoa demonstra seu compromisso com o país, seus valores e suas crenças".

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro