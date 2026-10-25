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Eleições 2026

Nunes Marques vota em Brasília e dá início ao 2º turno das eleições

O presidente do TSE acompanhou a emissão da zerésima da seção, que comprova a ausência de votos registrados na urna antes da abertura da votação

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Segundo Nunes Marques, a "expectativa é que tudo transcorra em paz e na normalidade" - (crédito: Antonio Augusto/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, deu início neste domingo (25/10) ao segundo turno das eleições de 2026. O magistrado computou seu voto no Lago Sul, em Brasília, por volta das 8h. 

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O magistrado chegou cedo ao local de votação: às 7h35 ele já estava no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde acompanhou a emissão da zerésima da seção, que comprova a ausência de votos registrados no equipamento antes da abertura da votação.   

O ministro disse a jornalistas após votar que a “expectativa é que tudo transcorra em paz e na normalidade”. 

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Em pronunciamento, ontem, Nunes Marques afirmou que "a Justiça Eleitoral está pronta para receber as eleitoras e os eleitores neste domingo, quando serão escolhidos o presidente e o vice-presidente da República".  

O ministro enfatizou que o voto é a melhor expressão dos direitos e deveres da cidadania e que, ao exercê-lo, "cada pessoa demonstra seu compromisso com o país, seus valores e suas crenças". 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 25/10/2026 08:45 / atualizado em 25/10/2026 09:21
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