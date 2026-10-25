Haddad vota em SP e destaca "clima excelente nas ruas" para reeleição de Lula

O ex-ministro da Fazenda e ex-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), votou neste domingo (25/10), no segundo turno das eleições de 2026. Acompanhado da mulher, Ana Estela, ele chegou ao colégio eleitoral, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 9h.

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Haddad afirmou que o "clima excelente nas ruas" e a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão pesar favoravelmente à reeleição do petista. “A manifestação popular em praticamente todas as grandes cidades do país, o apreço que o povo do interior tem pelo presidente Lula, sobretudo no Nordeste, eu penso que tem um clima excelente nas ruas”, destacou.

"Nós estamos celebrando a democracia e eu acredito que o esforço do presidente, o compromisso dele com o país, a história de vida vai pesar nesse último dia. Toda eleição tem uma história", completou.

O ex-ministro destacou a mobilização do povo brasileiro no segundo turno: "Foi bonito o que eu presenciei".

“Foi realmente muito surpreendente esse segundo turno. O presidente estava muito emocionado ontem (24), na segunda vez que ele vai para a Avenida Paulista, batendo recorde de público, e não é pouco. É emocionante o que ele viveu esses dias. Ele passou pelo país inteiro e o clima é o mesmo em todas as cidades que ele visitou”, disse Haddad em referência ao último ato de campanha de Lula, no sábado, em São Paulo.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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