Moraes exalta o sistema eleitoral ao votar em SP: "É o melhor do mundo"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chegou cedo para votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25/10). Moraes já estava no Colégio Madre Alix, em São Paulo, por volta das 8 horas. Após exercer seu voto, o magistrado falou brevemente com a imprensa e parabenizou a Justiça Eleitoral.
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“Hoje nós terminamos mais um ciclo eleitoral, quero novamente parabenizar a Justiça Eleitoral. É mais uma eleição com calma, tranquilidade e transparência, mostrando novamente que o sistema eleitoral do Brasil é o melhor do mundo”, disse.
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O ministro também elogiou a rapidez do sistema de votação: "Estamos começando agora às 8h, às 17h, nós terminamos e, rapidamente, o resultado sairá". Moraes aproveitou para dar os "parabéns a todos os eleitores e todas as eleitoras que estão aparecendo para deixar sua opinião, deixar seu voto, e decidir o futuro do país".
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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