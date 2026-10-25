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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro critica governo após votar no Rio: "Chegou a hora da mudança de verdade"

Acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e da mãe, Rogéria Bolsonaro, candidato afirmou que o país precisa mudar de rumo e citou violência, endividamento e dificuldades para pagar contas

"Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, porque o Brasil vai mudar e o Brasil vai vencer", disse Flávio - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu mudanças no país e fez críticas ao governo federal após votar no Rio de Janeiro. Acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e da mãe, Rogéria Bolsonaro, o senador afirmou que o Brasil não suportaria mais quatro anos da atual gestão e pediu que os eleitores comparecessem às urnas.

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Durante a conversa com jornalistas, Flávio destacou o que classificou como uma campanha limpa e disse que a mobilização buscou levar esperança à população. “Eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. O Brasil não aguenta mais quatro anos disso. Tudo piorou. Não tem por que continuar insistindo no erro”, declarou.

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Ao justificar a necessidade de mudança, Flávio mencionou o medo da violência e as dificuldades financeiras enfrentadas por parte da população. Segundo ele, a insegurança afeta a rotina dos brasileiros, enquanto o acúmulo de dívidas compromete o orçamento das famílias.

“A esperança virou medo. Medo de andar na rua à noite, medo de ter o carro roubado, medo de ver a moto roubada. Medo mesmo de não conseguir pagar as contas que estão atrasadas”, afirmou.

O candidato também disse que sua equipe tem propostas e nomes para formar um governo capaz de reorganizar o país. Sem detalhar as medidas durante a declaração, afirmou que pretende apresentar uma equipe preparada para enfrentar os problemas que apontou.

Ao encerrar a fala, o senador voltou a convocar os eleitores a comparecerem às urnas, independentemente das condições climáticas. “Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, porque o Brasil vai mudar e o Brasil vai vencer”, enfatizou.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 25/10/2026 08:39 / atualizado em 25/10/2026 08:41
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