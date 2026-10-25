Lula vota em São Bernardo ao lado de Janja e aliados em sua última disputa presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (25/10) em sua última disputa presidencial, na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
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Lula chegou ao colégio eleitoral às 9h35, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice Geraldo Alckmin e de sua esposa, Lu Alckmin. O petista deve passar parte da tarde em sua residência, no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, antes de seguir para o local onde acompanhará a apuração dos votos do segundo turno.
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A coordenação nacional da campanha de Lula se reunirá a partir das 16h no Hotel InterContinental, na capital paulista. Está prevista uma manifestação à imprensa no local após a divulgação do resultado.
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A votação deste domingo ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno define quem ocupará a Presidência da República no próximo mandato. Lula disputa a eleição com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que votou no Rio de Janeiro e deve seguir para Brasília para acompanhar a apuração ao lado de aliados.
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