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ELEIÇÕES 2026

Lula critica redução de ônibus e pede que eleitores não desistam de votar

Presidente citou cidades de diferentes regiões do país e pediu aos ministros do TSE que garantam o direito de voto a pessoas prejudicadas por problemas no transporte público

Lula classificou a situação como
Lula classificou a situação como "abominável" - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições presidenciais, a redução da frota de ônibus em circulação em diferentes cidades brasileiras. Lula classificou a situação como “abominável” e pediu que os eleitores prejudicados por atrasos ou pela retirada de veículos tenham condições de chegar às urnas.

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Durante a declaração, o presidente comparou os problemas registrados neste pleito a episódios de eleições anteriores, quando, segundo ele, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu o deslocamento de eleitores.

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“Eu nunca reclamei de nada em eleição. Mas desta vez está acontecendo uma coisa abominável. Antigamente se dizia que era só no Nordeste. Vocês estão lembrados das eleições passadas em que a Polícia Rodoviária Federal não permitiu que as pessoas fossem votar”, afirmou.

Lula citou relatos de redução da frota em São Paulo, na Bahia e em outras localidades. Segundo o presidente, quase 40% dos ônibus teriam sido retirados de circulação em São Paulo. Ele também mencionou ocorrências em Salvador, Petrópolis, Teresina, Feira de Santana, Recife, Sergipe, Maceió, João Pessoa e no Pará, entre outras localidades.

“Eu quero avisar ao ministro Kássio Nunes e ao ministro André Mendonça que tem algumas coisas a serem feitas. Primeira: garantir que os eleitores que foram prejudicados por atraso de ônibus, por retirada de ônibus, tenham a chance de votar”, declarou.

Lula também pediu que os eleitores não desistam de comparecer às urnas por causa das dificuldades de deslocamento. “Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana ou algum prefeito mau caráter tentou evitar que o povo votasse. O que eu quero pedir é que o povo não desista de votar”, ressaltou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 25/10/2026 15:48
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