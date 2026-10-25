Apoiadores de Flávio acompanham apuração em tempo real na Esplanada

Público comemorou o momento em que Flávio ultrapassou por 1% os votos contra Luís Inácio Lula da Silva (PT), com cerca de 16% das urnas apuradas - (crédito: Davi Cruz)

Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) estão concentrados na Esplanada dos Ministérios para acompanhar a apuração dos votos do segundo turno, neste domingo (25/10). A mobilização ocorre na via de ligação entre a L2 sul e norte, proximidades do trecho entre o Museu Nacional da República e a Catedral Metropolitana, onde foi instalado um trio elétrico.

Além dos apoiadores reunidos em torno do trio elétrico, ambulantes circulam pela região e aproveitam a movimentação para vender bandeiras, camisas e outros artigos. A expectativa pelo resultado das urnas marca o clima no local, onde os presentes vibram a cada projeção e com os jingles de campanha do candidato.

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O público comemorou o momento em que Flávio ultrapassou por 1% os votos contra Luís Inácio Lula da Silva (PT), com cerca de 16% das urnas apuradas no Brasil. Aliada do candidato do PL, Celina Leão (PP) já é considerada reeleita no governo do Distrito Federal, despontando na frente de Leandro Grass (PT) e levando mais comemoração na Esplanada.

Com o objetivo de garantir a segurança durante o ato, equipes da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atuam de forma conjunta na região.

Enquanto isso, apoiadores do presidente Lula se concentraram em outra parte de Brasília, na 405 Norte para acompanhar a contagem de votos.

Prorrogação

A movimentação ocorre após um atraso no encerramento da votação em diversos estados do país. Por decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), o horário de votação foi prorrogado em duas horas e algumas urnas receberam votos até as 19h. Com o encerramento da votação nesses locais, a apuração está em andamento.

Ao longo da noite, a expectativa é de que mais pessoas cheguem ao local conforme os resultados do segundo turno das Eleições 2026 forem divulgados.