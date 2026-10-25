Tribunais regionais receberam informação sobre prorrogação às 17h49

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, em prorrogar o horário das votações neste domingo (25/10) só chegou oficialmente aos tribunais regionais às 17h49, impossibilitando o cumprimento em alguns casos, como o Distrito Federal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A decisão de Zanin foi comunicada aos tribunais regionais por meio de ofício-circular assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. O documento foi assinado eletronicamente e emitido às 17:49.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais: Prorrogação da votação gera dúvida entre mesários em colégio na Asa Norte
Ao Correio, o secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE-DF, disse que não havia tempo hábil para que as 6.969 seções eleitorais do DF se organizassem para a prorrogação, uma vez que muitas já tinham encerrado e emitido os boletins de urna.
O presidente do TRE-DF, Ângelo Passarelli, daria uma entrevista coletiva às 19h para falar sobre o resultado da eleição e sobre outras informações relevantes, mas a entrevista foi cancelada após o imbróglio causado pela prorrogação das eleições.
Apesar do não-cumprimento da prorrogação por parte da maioria das seções eleitorais do DF, alguns colégios estenderam o horário após a decisão de Zanin. É o caso do Elefante Branco.
Saiba Mais
- Cidades DF Luiz Estevão acompanha apuração de votos com Celina no Lago Sul
- Cidades DF Apuração começa e 405 Norte reúne apoiadores de Lula em clima de carnaval
- Cidades DF Confusão em escola da Asa Norte termina com duas pessoas detidas
- Cidades DF Eleitora consegue votar no Elefante Branco após prorrogação
- Cidades DF Prorrogação do horário de votação provoca desencontros no DF
- Cidades DF Eleitora encontra La Salle fechado após STF prorrogar votação