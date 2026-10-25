Tribunais regionais receberam informação sobre prorrogação às 17h49

15/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. STF, sessão que vai decidir se Ministro Alexandre Moraes será investigado. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, em prorrogar o horário das votações neste domingo (25/10) só chegou oficialmente aos tribunais regionais às 17h49, impossibilitando o cumprimento em alguns casos, como o Distrito Federal.

A decisão de Zanin foi comunicada aos tribunais regionais por meio de ofício-circular assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. O documento foi assinado eletronicamente e emitido às 17:49.

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Documento que prova o horário do encaminhamento (foto: Reprodução)

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Ao Correio, o secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE-DF, disse que não havia tempo hábil para que as 6.969 seções eleitorais do DF se organizassem para a prorrogação, uma vez que muitas já tinham encerrado e emitido os boletins de urna.

O presidente do TRE-DF, Ângelo Passarelli, daria uma entrevista coletiva às 19h para falar sobre o resultado da eleição e sobre outras informações relevantes, mas a entrevista foi cancelada após o imbróglio causado pela prorrogação das eleições.

Apesar do não-cumprimento da prorrogação por parte da maioria das seções eleitorais do DF, alguns colégios estenderam o horário após a decisão de Zanin. É o caso do Elefante Branco.