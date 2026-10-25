Presidentes sul-americanos parabenizam Lula após vitória em eleições

Líderes de países latinoamericanos parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar, na noite deste domingo (25/10), a vitória do petista sobre o opositor, Flávio Bolsonaro (PL). O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, escreveu contar com parceiras com o governo brasileiro.

"Parabenizo o presidente @LulaOficial pela sua vitória. A Bolívia e o Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", publicou, no X.

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Outro que também reconheceu a vitória do petista foi o presidente do Paraguai, Santiago Peña. "Felicidades @LulaOficial por sua eleição como Presidente do Brasil. Saúdo ao povo brasileiro por esta grande jornada democrática. O Paraguai e o Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Seguiremos trabalhando juntos para o bem-estar de nossa gente", escreveu.

Já o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, disse ter conversado com Lula para parabenizá-lo. "Acabei de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Parabenizei-o pela vitória e pela celebração democrática que um processo eleitoral representa", publicou. Na mesma linha que Orsi, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou vitória da democracia brasileira.

"Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu em seu perfil no X.

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Também em tom de felicitações pela reeleição, o presidente do Equador, Daniel Noboa, disse que a América do Sul teria "inimigos comuns, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos". Já a presidente do Peru, Keiko Fujimori, destacou o fato de a reeleição de Lula ter ocorrido "às vésperas do bicentenário de nossas relações diplomáticas".

"Reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", publicou.

Ficaram de fora, até a publicação da reportagem, manifestações de nomes como os presidentes da Argentina, Javier Miliei, da Colômbia, Abelardo de La Espriella, da Venezuela, Delcy Rodriguez, e do Chile, Jose Antonio Kast.