Advogado de Trump associa decisão de Zanin a incertezas nas eleições do Brasil

Em sua postagem na rede, o advogado de Trump classificou a movimentação da campanha de Lula como "desespero". "Chegou a um ponto em que a máscara cai de vez e Lula se torna o próximo Nicolás Maduro? Pelo bem do Brasil, rezo para que esse não seja o caso" - (crédito: Reprodução de vídeo)

O advogado Martin de Luca, que defende o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ele determinar a prorrogação da votação nas eleições presidenciais brasileiras até as 19h deste domingo (25/10).

“Se essa manipulação descarada das eleições for utilizada para anunciar a vitória de Lula, será que ele realmente espera que a comunidade internacional reconheça o pleito como livre e justo? Ele sabe muito bem que ninguém reconhecerá”, escreveu De Luca, em seu perfil no X.

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Ele citou o fato de Zanin ter sido advogado do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e argumentou que o ministro do STF teria assumido uma competência que caberia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Em vez de aguardar uma decisão do TSE, @LulaOficial solicitou imediatamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), @Cristianozaninm, que determinasse a manutenção das seções eleitorais abertas, SEM qualquer decisão do TSE. Em questão de minutos (será que Zanin ao menos leu o pedido?), ele determinou que a votação continuasse”, escreveu.

Em sua publicação na rede social, o advogado de Trump classificou a movimentação da campanha de Lula como “desespero”. “Chegou a um ponto em que a máscara cai de vez e Lula se torna o próximo Nicolás Maduro? Pelo bem do Brasil, rezo para que esse não seja o caso.”

Filho de Trump repercute

A publicação de Martin de Luca no X foi compartilhada por Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão de Zanin de acatar a ação movida pela campanha de Lula seria criticada pela imprensa norte-americana se fosse protagonizada por um governo conservador no Brasil.

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“Se um governo conservador no Brasil fizesse isso, todo mundo na grande imprensa dos Estados Unidos perderia o juízo; mas imagino que eles simplesmente optam pelo silêncio, porque tudo isso é em nome da causa”, pontuou Trump Jr.



