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ELEIÇÕES 2026

Milei é o único líder latino-americano que não ainda comentou vitória de Lula

Ausência de uma declaração ocorre em meio ao apoio público de Milei ao senador Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa eleitoral

Javier Milei chamou Pedro Sánchez de
Javier Milei chamou Pedro Sánchez de "ladrão" e "corrupto" - (crédito: Thomas Coex/AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, é o único chefe de Estado da América Latina que ainda não se manifestou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. A ausência de uma declaração ocorre em meio ao apoio público de Milei ao senador Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa eleitoral.

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Milei já havia declarado apoio a Flávio e parabenizado o parlamentar pelo resultado do primeiro turno. Em julho, o presidente argentino participou da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura do senador.

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Na ocasião, fez críticas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a quem dirigiu ofensas. Durante o lançamento da candidatura de Flávio, em São Paulo, Milei também chamou o presidente brasileiro de “lixo socialista”.

Lula conquistou seu quarto mandato presidencial às vésperas de completar 81 anos, na terça-feira (27). Com a vitória, tornou-se o primeiro presidente brasileiro eleito quatro vezes pelo voto popular. A vantagem de Lula em relação a Flávio foi de mais de 4 milhões de votos.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 26/10/2026 16:06
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