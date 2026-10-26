Milei é o único líder latino-americano que não ainda comentou vitória de Lula

O presidente da Argentina, Javier Milei, é o único chefe de Estado da América Latina que ainda não se manifestou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. A ausência de uma declaração ocorre em meio ao apoio público de Milei ao senador Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa eleitoral.

Milei já havia declarado apoio a Flávio e parabenizado o parlamentar pelo resultado do primeiro turno. Em julho, o presidente argentino participou da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura do senador.

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Na ocasião, fez críticas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a quem dirigiu ofensas. Durante o lançamento da candidatura de Flávio, em São Paulo, Milei também chamou o presidente brasileiro de “lixo socialista”.

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Lula conquistou seu quarto mandato presidencial às vésperas de completar 81 anos, na terça-feira (27). Com a vitória, tornou-se o primeiro presidente brasileiro eleito quatro vezes pelo voto popular. A vantagem de Lula em relação a Flávio foi de mais de 4 milhões de votos.

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