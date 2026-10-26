Trump questiona prorrogação e fala em eleição 'fraudada', sem provas

"Pareceu horrível, para mim. Eu não tomei partido, mas me pareceu mais uma eleição fraudada, francamente", disse Trump - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta segunda-feira (26/10) que a eleição presencial no Brasil "pareceu fraudada", sem apresentar provas ou citar evidências. Questionado por jornalistas sobre o tema, disse não ter tomado partido na disputa, mas afirmou que a prorrogação do prazo para votação foi "muito estranha".

"Pareceu horrível, para mim. Eu não tomei partido, mas me pareceu mais uma eleição fraudada, francamente. Eu não escolhi lados, mas pareceu algo horrível para o mundo, mais uma eleição. Eleições têm que ser inquestionáveis, e pareceu muito ruim para mim. Eu não escolhi lados, eu não apoiei ninguém, nem nada, mas eu assisti a eleição e parecia tão corrupta, tão horrível", disse Trump.

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Questionado sobre se vai fazer algo em relação à disputa, Trump desviou, e disse ter boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo assim, reforçou o questionamento.

"Bem, eu não estou governando o Brasil, eu estou governando os Estados Unidos. Eu só pensei que a eleição foi... Eu gosto do Lula, eu me dou muito bem com ele, mas acho que pegou mal a forma como ela (a eleição) foi apurada, sabe? A prorrogação dada foi muito estranha", respondeu o republicano.

Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o resultado das eleições, como já fizeram outros países. O presidente da Argentina, Javier Milei, também não se manifestou. Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esperam usar a influência junto ao governo Trump para pressionar pela anulação do resultado.