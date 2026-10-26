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ELEIÇÕES 2026

Musk questiona reeleição de Lula com post incompleto sobre votação

Bilionário Elon Musk endossa discurso feito por advogado do presidente dos Estados Unidos sobre possibilidade de os EUA não derem aval às eleições brasileiras

Post de Musk não considerou a redução da abstenção no segundo turno - (crédito: Reprodução: Instagram )
Post de Musk não considerou a redução da abstenção no segundo turno - (crédito: Reprodução: Instagram )

O bilionário Elon Musk, dono do X, questionou o resultado das eleições no Brasil, que reelegeram no domingo (25/10) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 51,78%, contra Flávio Bolsonaro (PL), com 48,22% dos votos válidos. Para Musk, os números que deram a vitória ao petista não estariam de acordo com comparações feitas ao desempenho dos dois candidatos no primeiro turno, etapa em que Flávio venceu por 51,31%.

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"Conta não fecha", escreveu Musk, ao compartilhar publicação no X que mostra desempenhos dos então candidatos Lula e Flávio Bolsonaro, nos dois turnos da votação. "1º turno — Bolsonaro: 56,1 milhões de votos. Lula: 53,9 milhões de votos. 2º turno: Lula: 64,1 milhões de votos (+10,2 mi), Bolsonaro: 59,8 milhões de votos (+3,7 mi). Para ter uma ideia do quão improvável isso é: todos os candidatos eliminados do primeiro turno tinha 9.33 milhões de votos juntos", dizia o post compartilhado pelo dono do X.

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O entendimento de a conta "não fechar" nas eleições brasileiras não consideraram a redução da abstenção no segundo turno e a entrada de novos votos a Lula que partiram de eleitores que apertaram branco ou nulo no primeiro turno.

A publicação do dono do X em questionar a validade das eleições brasileiras ocorreu um dia após o presidente do Brasil reeleito, Lula, projetar interesse em regulamentar as redes sociais e big techs no próximo mandato.

Segundo o presidente, essas empresas atuaram durante a campanha contra sua candidatura e em favor de Flávio Bolsonaro. “Teríamos que vencer a intromissão vinda de fora através das plataformas digitais. Nós vamos ter que regular. Não é possível que não tenhamos consciência de que o crime no mundo digital tenha que ser tratado como crime cometido na vida real”, afirmou, em seu discurso de vitória nas urnas.

Advogado de Trump questiona eleições

O advogado Martin De Luca, que representa a empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a interferência do Supremo Tribunal Federal (STF) em prorrogar o horário das eleiçoes brasileiras pode impactar no reconhecimento dos EUA dos resultados das urnas, que deram a reeleição a Lula.

"Há uma preocupação crescente no Brasil de que os EUA e outros países possam não reconhecer o resultado do pleito, diante das graves irregularidades que vieram à tona no momento do encerramento da votação", escreveu o advogado, em seu perfil no X. Além da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, em prorrogar o horário de fechamento da urnas para às 19h deste domingo, De Luca citou o fato de o opositor de Lula, Flávio Bolsonaro (PL), não ter reconhecido o resultado do pleito.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 26/10/2026 14:29
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