Vitória de Lula: presidente do PSDB-SP prega união nacional e foco em gestão

O deputado federal eleito Paulo Serra (PSDB-SP) divulgou nota oficial sobre as eleições presidenciais de 2026. O parlamentar cumprimentou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defendeu o respeito imediato à decisão manifestada nas urnas.
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Paulo Serra preside a Executiva Estadual do PSDB de São Paulo e exerce o posto de vice-presidente nacional do PSDB. Diante da apuração eleitoral, o dirigente partidário reforçou o compromisso com a estabilidade democrática do país.
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No comunicado emitido, o deputado afirmou que “encerrado o processo eleitoral, é hora de respeitar a decisão das urnas e reafirmar nosso compromisso com a Democracia e as instituições brasileiras”.
Prioridades econômicas e combate à polarização
Ao abordar a divisão do eleitorado após o pleito, Paulo Serra destacou a urgência de retomar a busca por respostas voltadas às necessidades básicas dos cidadãos.
“É fato que o Brasil sai das urnas dividido, mas é notório, também, que precisamos seguir em frente”, pontuou Paulo Serra, defendendo que é o momento de “superar a polarização e voltar a discutir soluções para os problemas reais da população, especialmente na Economia e na Segurança Pública.”
O parlamentar pontuou exigências direcionadas à conduta do novo governo eleito:
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Responsabilidade na condução das ações administrativas;
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Diálogo constante com a sociedade;
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Respeito integral à Constituição Federal.
Atuação independente na Câmara dos Deputados
Paulo Serra também especificou a postura política que adotará durante o exercício de suas funções no Congresso, sustentando equilíbrio entre cooperação e fiscalização.
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O deputado definiu os critérios de sua futura atuação: “De minha parte, exercerei meu mandato na Câmara dos Deputados com independência, disposição para colaborar com o que for bom para o país e firmeza para fiscalizar e cobrar o que for necessário.”
A manifestação oficial indica que “acima das diferenças políticas está o futuro do Brasil”, frisando elementos considerados centrais para o desenvolvimento coletivo: “precisamos de mais gestão, de menos polarização e de mais união para construir um país melhor.”
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.