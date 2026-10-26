Malafaia aponta erros na campanha de Flávio, mas defende contestação

Pastor afirmou que candidatos derrotados têm o direito de questionar o resultado das urnas em regimes democráticos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O pastor Silas Malafaia se pronunciou sobre o resultado do segundo turno das Eleições 2026. Segundo o líder religioso, a campanha de Flávio Bolsonaro cometeu erros e “caiu na casca de banana que o PT colocou na história dos ônibus de Salvador”, ao se referir a uma possível ação para colar propaganda eleitoral ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos coletivos, o que teria impedido os veículos de circular nas cidades.

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“ O Flávio concordou em adiar a eleição, só que, às 5h da tarde, 99,9% estava tudo encerrado. Eu estou ouvindo uma conversa de que nessas duas horas teve manipulação. Então, prove. Uma verdade que não tem prova passa a ser calúnia. Prove o que eu abro a boca”, afirmou Malafaia.

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Apesar das críticas à campanha, o pastor defendeu que Flávio tem o direito de contestar o resultado das eleições. “Em qualquer nação do mundo democrático, o candidato que perde tem o direito de questionar”, pontuou.

Ao se referir ao presidente Lula, Malafaia afirmou que o petista cometeu “o maior abuso de poder econômico da história política do Brasil”.

“Uma covardia incomparável. Se aproveitando da carência de um povo, o que esse cara prometeu... Só faltou prometer o céu. Uma vergonha”, declarou.

Críticas

O pastor também criticou o que chamou de comportamento “covarde e omisso” de integrantes da comunidade evangélica.

“Todo mundo sabe que existem dois inquéritos contra mim no STF. Covardia, injustiça e perseguição política. Um deles pode me colocar na cadeia, mas não serei contado entre covardes e omissos”, afirmou.

Malafaia também criticou a atuação de líderes evangélicos durante a campanha. “A maioria dos líderes evangélicos, omissos e covardes. Fazer videozinho ou foto de sábado ou domingo, estão de brincadeira”, declarou.