Malafaia é alvo de busca e apreensão e está proibido de deixar o Brasil

Operação ocorre no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Silas Malafaia é o principal organizador de eventos em apoio a Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Silas Malafaia é o principal organizador de eventos em apoio a Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O pastor Silas Malafaia foi alvo de operação de busca e apreensão, na noite desta quarta-feira (20/8), no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos aparelhos celulares de Silas Malafaia.

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação ocorreu no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Pastor responsável pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia é  um dos aliados mais próximos de Bolsonaro.

Além disso, foram executadas pela PF medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados, como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Na operação, o pastor Malafaia foi abordado por agentes federais no aeroporto do Galeão ao pousar depois de uma viagem a Portugal.

*Matéria em atualização

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 20/08/2025 19:35
Malafaia é alvo de busca e apreensão e está proibido de deixar o Brasil
