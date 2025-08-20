Malafaia é alvo de busca e apreensão e está proibido de deixar o Brasil

Silas Malafaia é o principal organizador de eventos em apoio a Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O pastor Silas Malafaia foi alvo de operação de busca e apreensão, na noite desta quarta-feira (20/8), no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos aparelhos celulares de Silas Malafaia.

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação ocorreu no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Pastor responsável pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia é um dos aliados mais próximos de Bolsonaro.

Leia também: Governadores de direita participam de jantar na casa do presidente do União

Além disso, foram executadas pela PF medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados, como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Na operação, o pastor Malafaia foi abordado por agentes federais no aeroporto do Galeão ao pousar depois de uma viagem a Portugal.

*Matéria em atualização