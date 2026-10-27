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Eleições 2026

Autoridades da Argentina se recusam a informar se Flávio Bolsonaro está no país

Polícia Federal apura se o senador deixou o país após ter uma ordem de apreensão de seus passaportes expedida pelo Supremo

O candidato à Presidência derrotado nas eleições é investigado em dois inquéritos que correm no STF: sobre o filme
O candidato à Presidência derrotado nas eleições é investigado em dois inquéritos que correm no STF: sobre o filme "Dark Horse" e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com Willer Tomaz - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Autoridades da Polícia Federal da Argentina se recusaram, nesta terça-feira (27/10), a responder um pedido de informações da Polícia Federal sobre a eventual presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em terras vizinhas. A corporação brasileira apura rumores de que o parlamentar deixou o Brasil após perder as eleições presidenciais. Não há, porém, confirmação de que o parlamentar tenha deixado o solo nacional e ele não está proibido de circular dentro do país.

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De acordo com fontes na PF, existe a suspeita de que há um avião particular no país vizinho pronto para levar Flávio para os Estados Unidos, mas que ainda não teria decolado. De acordou com a jornalista Natália Martins, do R7, autoridades argentinas disseram que "não podem passar informações de pessoa politicamente exposta".

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O site argentino Infobae afirmou que o congressista atravessou a fronteira do país e embarcou em um jato rumo a solo norte-americano. Flávio está com os passaportes bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O candidato à Presidência derrotado nas eleições é investigado em dois inquéritos que correm na Corte: sobre o filme Dark Horse e a ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 27/10/2026 10:33 / atualizado em 27/10/2026 11:14
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