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Marcelo Queiroz volta à mira da PF por contratos de R$ 200 milhões

Deputado do PSDB já havia sido alvo da 1° fase da Operação Castratio, deflagrada em maio de 2026. Corporação investiga suspeitas de fraudes em licitações do governo estadual para castração de animais

As ordens judiciais contra Marcelo Queiroz foram expedidas pelo STF por envolver um parlamentar com foro privilegiado - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
As ordens judiciais contra Marcelo Queiroz foram expedidas pelo STF por envolver um parlamentar com foro privilegiado - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (27/10), a 2° fase da Operação Castratio, com agentes cumprindo cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Entre os endereços, está o do deputado reeleito Marcelo Queiroz (PSDB-RJ).

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O parlamentar também foi alvo de busca e apreensão na 1° etapa da ação, em maio, no âmbito das investigações sobre suspeitas de fraudes em licitações do governo estadual para castração de animais, cujos contratos chegam a R$ 200 milhões.

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Os materiais obtidos na 1° fase desencadearam nesta nova fase da operação. O objetivo agora é apurar a extensão da organização criminosa e suas possíveis práticas ilegais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal por envolver um parlamentar com foro privilegiado.

Segundo a corporação, os fatos em investigação podem caracterizar os crimes de peculato, corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal apura irregularidades em contratos formados entre o governo do Estado do Rio de Janeiro — Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento — e uma empresa privada para castração e esterilização de animais. Na época, Queiroz era titular da pasta.

O Correio entrou em contato com o deputado sobre o ocorrido e aguarda resposta. O espaço segue aberto.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 27/10/2026 10:55 / atualizado em 27/10/2026 10:59
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