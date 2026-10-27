Marcelo Queiroz volta à mira da PF por contratos de R$ 200 milhões

As ordens judiciais contra Marcelo Queiroz foram expedidas pelo STF por envolver um parlamentar com foro privilegiado - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (27/10), a 2° fase da Operação Castratio, com agentes cumprindo cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Entre os endereços, está o do deputado reeleito Marcelo Queiroz (PSDB-RJ).

O parlamentar também foi alvo de busca e apreensão na 1° etapa da ação, em maio, no âmbito das investigações sobre suspeitas de fraudes em licitações do governo estadual para castração de animais, cujos contratos chegam a R$ 200 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: PF consulta autoridades argentinas sobre possível viagem de Flávio Bolsonaro ao país

Os materiais obtidos na 1° fase desencadearam nesta nova fase da operação. O objetivo agora é apurar a extensão da organização criminosa e suas possíveis práticas ilegais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal por envolver um parlamentar com foro privilegiado.

Segundo a corporação, os fatos em investigação podem caracterizar os crimes de peculato, corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal apura irregularidades em contratos formados entre o governo do Estado do Rio de Janeiro — Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento — e uma empresa privada para castração e esterilização de animais. Na época, Queiroz era titular da pasta.

O Correio entrou em contato com o deputado sobre o ocorrido e aguarda resposta. O espaço segue aberto.