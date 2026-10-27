Voo fretado na Argentina que supostamente levaria Flávio aos EUA não decolou

Um voo fretado que sairia do Aeroporto Internacional do Iguazu, na Argentina, na manhã desta terça-feira (27/10), não decolou, de acordo com fontes na Polícia Federal ouvidas pelo Correio. A aeronave tinha previsão de partida às 9h, no horário local. No entanto, a empresa cancelou o procedimento. O jornal argentino Infobae afirmou que Flávio usaria o voo para fugir aos Estados Unidos.
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A empresa responsável pelo avião não chegou a apresentar plano de voo nem a lista de passageiros. Um outro avião fretado tem previsão de decolagem às 17h. Autoridades de imigração estão no terminal.
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A PF apura rumores de que o parlamentar bolsonarista deixou o Brasil após perder as eleições presidenciais. Mas não há confirmação de que Flávio tenha deixado o solo nacional e ele não está proibido de circular dentro do país. O senador não respondeu as tentativas de contato feitas pela reportagem.
Flávio Bolsonaro está com os passaportes bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado em dois inquéritos que correm na Corte: sobre o filme Dark Horse e a ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz.