Voo fretado na Argentina que supostamente levaria Flávio aos EUA não decolou

O jornal argentino Infobae afirmou que Flávio, já no país de Milei, usaria o voo para fugir aos Estados Unidos - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

Um voo fretado que sairia do Aeroporto Internacional do Iguazu, na Argentina, na manhã desta terça-feira (27/10), não decolou, de acordo com fontes na Polícia Federal ouvidas pelo Correio. A aeronave tinha previsão de partida às 9h, no horário local. No entanto, a empresa cancelou o procedimento. O jornal argentino Infobae afirmou que Flávio usaria o voo para fugir aos Estados Unidos.

Leia também: Autoridades da Argentina se recusam a informar se Flávio Bolsonaro está no país

A empresa responsável pelo avião não chegou a apresentar plano de voo nem a lista de passageiros. Um outro avião fretado tem previsão de decolagem às 17h. Autoridades de imigração estão no terminal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A PF apura rumores de que o parlamentar bolsonarista deixou o Brasil após perder as eleições presidenciais. Mas não há confirmação de que Flávio tenha deixado o solo nacional e ele não está proibido de circular dentro do país. O senador não respondeu as tentativas de contato feitas pela reportagem.

Leia também: PF consulta autoridades argentinas sobre possível viagem de Flávio Bolsonaro ao país

Flávio Bolsonaro está com os passaportes bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado em dois inquéritos que correm na Corte: sobre o filme Dark Horse e a ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz.