Morador diz que Flávio Bolsonaro deixou o condomínio onde mora pela manhã

Homem afirma ter visto o senador sair da casa onde mora, no Lago Sul, em Brasília, por volta das 9h, em comboio acompanhado por familiares - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um morador do condomínio onde o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reside afirmou ter visto ele deixar o local na manhã desta terça-feira (27), por volta das 9h. Segundo o relato feito ao Correio, o parlamentar saiu em um comboio acompanhado por integrantes de sua família.

Leia também: Autoridades da Argentina se recusam a informar se Flávio Bolsonaro está no país

A informação ocorre em meio às notícias sobre uma possível saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, hipótese que vem sendo apurada após relatos de uma suposta travessia pela fronteira com a Argentina. Após o filho de Jair Bolsonaro perder a disputa à Presidência no domingo (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o parlamentar entregasse os passaportes e proibiu que ele deixasse o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: PF consulta autoridades argentinas sobre possível viagem de Flávio Bolsonaro ao país

A reportagem também tentou contato com o senador por meio de ligação telefônica e mensagem enviada pelo WhatsApp, além de buscar informações junto à portaria do condomínio. Até o momento, não houve retorno. O celular atribuído ao bolsonarista encontra-se desligado.