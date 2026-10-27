InícioPolítica
Eleições 2026

Morador diz que Flávio Bolsonaro deixou o condomínio onde mora pela manhã

A informação ocorre em meio às notícias sobre uma possível saída do senador do Brasil, hipótese que vem sendo apurada após relatos de uma suposta travessia pela fronteira com a Argentina

Homem afirma ter visto o senador sair da casa onde mora, no Lago Sul, em Brasília, por volta das 9h, em comboio acompanhado por familiares - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Homem afirma ter visto o senador sair da casa onde mora, no Lago Sul, em Brasília, por volta das 9h, em comboio acompanhado por familiares - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um morador do condomínio onde o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reside afirmou ter visto ele deixar o local na manhã desta terça-feira (27), por volta das 9h. Segundo o relato feito ao Correio, o parlamentar saiu em um comboio acompanhado por integrantes de sua família.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A informação ocorre em meio às notícias sobre uma possível saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, hipótese que vem sendo apurada após relatos de uma suposta travessia pela fronteira com a Argentina. Após o filho de Jair Bolsonaro perder a disputa à Presidência no domingo (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o parlamentar entregasse os passaportes e proibiu que ele deixasse o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reportagem também tentou contato com o senador por meio de ligação telefônica e mensagem enviada pelo WhatsApp, além de buscar informações junto à portaria do condomínio. Até o momento, não houve retorno. O celular atribuído ao bolsonarista encontra-se desligado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 27/10/2026 11:38 / atualizado em 27/10/2026 11:42
x