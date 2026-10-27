Morador diz que Flávio Bolsonaro deixou o condomínio onde mora pela manhã

Um morador do condomínio onde o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reside afirmou ter visto ele deixar o local na manhã desta terça-feira (27), por volta das 9h. Segundo o relato feito ao Correio, o parlamentar saiu em um comboio acompanhado por integrantes de sua família.
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A informação ocorre em meio às notícias sobre uma possível saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, hipótese que vem sendo apurada após relatos de uma suposta travessia pela fronteira com a Argentina. Após o filho de Jair Bolsonaro perder a disputa à Presidência no domingo (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o parlamentar entregasse os passaportes e proibiu que ele deixasse o país.
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A reportagem também tentou contato com o senador por meio de ligação telefônica e mensagem enviada pelo WhatsApp, além de buscar informações junto à portaria do condomínio. Até o momento, não houve retorno. O celular atribuído ao bolsonarista encontra-se desligado.