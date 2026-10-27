Flávio Bolsonaro deixou o Brasil com a família, afirma aliado

Aliados afirmam que Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta terça-feira (27/10) acompanhado da mulher e das duas filhas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta terça-feira (27/10), acompanhado da mulher e das duas filhas. A informação foi confirmada por aliados ao Correio. Nos bastidores, interlocutores com contatos nos Estados Unidos afirmam que o parlamentar poderia pedir asilo político ao presidente norte-americano, Donald Trump. A eventual solicitação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

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A saída do país ocorre em meio à repercussão de notícias sobre uma viagem do senador ao exterior. Mais cedo, a Polícia Federal (PF) acionou autoridades da Argentina para verificar se Flávio teria cruzado a fronteira e embarcado em um voo particular com destino aos Estados Unidos. A corporação buscava esclarecer se o parlamentar havia utilizado algum aeroporto argentino para deixar a região.

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O caso também ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregue todos os passaportes à Polícia Federal, inclusive os emitidos por outros países. A medida acrescentou um novo elemento à apuração sobre a movimentação internacional do senador.

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Até o momento, não há confirmação oficial sobre o destino da viagem nem sobre a formalização de um eventual pedido de asilo político ao governo norte-americano.