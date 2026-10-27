InícioPolítica
BASTIDORES

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil com a família, afirma aliado

Senador viajou nesta terça-feira com a mulher e as duas filhas. Aliados apontam possibilidade de pedido de asilo político aos Estados Unidos, mas informação ainda não foi confirmada oficialmente

Aliados afirmam que Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta terça-feira (27/10) acompanhado da mulher e das duas filhas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Aliados afirmam que Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta terça-feira (27/10) acompanhado da mulher e das duas filhas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta terça-feira (27/10), acompanhado da mulher e das duas filhas. A informação foi confirmada por aliados ao Correio. Nos bastidores, interlocutores com contatos nos Estados Unidos afirmam que o parlamentar poderia pedir asilo político ao presidente norte-americano, Donald Trump. A eventual solicitação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A saída do país ocorre em meio à repercussão de notícias sobre uma viagem do senador ao exterior. Mais cedo, a Polícia Federal (PF) acionou autoridades da Argentina para verificar se Flávio teria cruzado a fronteira e embarcado em um voo particular com destino aos Estados Unidos. A corporação buscava esclarecer se o parlamentar havia utilizado algum aeroporto argentino para deixar a região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso também ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregue todos os passaportes à Polícia Federal, inclusive os emitidos por outros países. A medida acrescentou um novo elemento à apuração sobre a movimentação internacional do senador.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o destino da viagem nem sobre a formalização de um eventual pedido de asilo político ao governo norte-americano.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 27/10/2026 14:35 / atualizado em 27/10/2026 14:35
x