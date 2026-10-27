O cálculo de aliados sobre a possível ida de Flávio Bolsonaro aos EUA

Entre aliados, a avaliação é de que Flávio "acertou" ao antecipar possíveis desdobramentos das investigações - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) avaliam que o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão correta ao deixar o Brasil em meio ao avanço de investigações que podem colocá-lo na mira do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, integrantes do partido acreditam que a saída do país seria uma estratégia para escapar de eventuais medidas judiciais.

Segundo fontes do PL, Flávio teria utilizado o passaporte italiano para deixar o território argentino e estaria a caminho dos Estados Unidos. A informação surge em meio às suspeitas de que o senador, derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, tenha utilizado a Argentina como rota para uma eventual fuga.

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Entre aliados, a avaliação é de que Flávio “acertou” ao antecipar possíveis desdobramentos das investigações. O entendimento de parte do entorno do senador é de que permanecer no Brasil poderia deixá-lo mais vulnerável a decisões de Moraes, sobretudo diante das apurações que envolvem pessoas próximas ao parlamentar.

A avaliação também foi manifestada publicamente por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Tomou a decisão correta, não existe mais segurança jurídica no Brasil!”, escreveu nas redes sociais, em referência às notícias sobre a possível saída de Flávio do país.

A Polícia Federal apura informações sobre uma possível saída do senador pela Argentina, enquanto autoridades do país vizinho afirmam não haver registros oficiais de sua entrada. Até o momento, não há confirmação independente de que Flávio tenha deixado o Brasil com passaporte italiano, tampouco de que esteja a caminho dos Estados Unidos.