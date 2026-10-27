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Flávio está em voo para os EUA e usará passaporte italiano

Cidadania italiana foi obtida pelo parlamentar em 2023, de acordo com fontes diplomáticas

Saída para os Estados Unidos foi confirmada por uma investigação relâmpago da PF - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)
Saída para os Estados Unidos foi confirmada por uma investigação relâmpago da PF - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está em um voo com destino aos Estados Unidos, de acordo com fontes da Polícia Federal (PF) ouvidas pelo Correio. A situação será informada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele decida sobre o caso. De acordo com as fontes consultadas, Flávio usará um passaporte italiano para ingressar em solo norte-americano.

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A saída para os Estados Unidos foi confirmada por uma investigação relâmpago da PF. O senador obteve a cidadania italiana em 2023, de acordo com fontes diplomáticas. Além dele, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, irmãos do senador, também tiveram a cidadania reconhecida.

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Ao chegar aos Estados Unidos, Flávio apresentará o passaporte italiano, que deveria ter sido entregue à PF por ordem de Alexandre de Moraes. Ele afirmará que é perseguido político no Brasil e pedirá asilo ao governo de Donald Trump. A Polícia Federal suspeita que autoridades dos Estados Unidos também estiveram envolvidas no plano de saída do país.

Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no Supremo. Não havia pedido de prisão, mas apenas de apreensão dos passaportes. No entanto, diante da situação, pessoas próximas a Moraes avaliam que ele pode determinar a prisão e pedir a inclusão do nome do senador na lista da Polícia Internacional.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 27/10/2026 14:59
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