Comissão da Câmara quer ouvir Roberta Luchsinger e diretor-geral da PF

Deputado Sanderson (PL-RS), autor do requerimento para ouvir Roberta Luchsinger na Comissão de Segurança Pública da Câmara - (crédito: Mannu Leones CB/DA Press)

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou requerimentos nesta terça-feira (27/10) para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e Roberta Luchsinger.

Luchsinger foi convidada a esclarecer declarações públicas relativas a supostas ameaças de morte, coação e tentativas de silenciamento que afirma estar sofrendo, bem como fatos relacionados às investigações envolvendo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e conhecido como “Lulinha”.

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A data ainda não foi definida. “O convite será formalizado e tenho certeza que a comissão saberá colher as informações importantíssimas da Roberta que, como sabemos, quer contribuir e colaborar. Por isso, estaremos aqui ouvindo ela, que tem muito a falar”, defendeu o autor do requerimento, deputado Sanderson (PL-RS).

Segundo o outro requerimento, Andrei terá de prestar esclarecimentos acerca de fatos relacionados ao Banco Master e a Daniel Vorcaro, especialmente quanto às referências feitas a seu nome em mensagens obtidas pela PF, às relações mantidas com o ex-banqueiro e às recentes alegações envolvendo tratativas de colaboração premiada.

Leia também: Damares colhe assinaturas para CPMI de Roberta Luchsinger e Lulinha

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada Coronel Fernanda (PL-MT) também reúnem assinaturas para um requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar Luchsinger e Lulinha.

Além de possíveis práticas de tráfico de influência, a CPMI também visa apurar a existência de casos de corrupção, favorecimento indevido, conflitos de interesses e utilização da estrutura da Administração Pública Federal em benefício de interesses privados.

Luchsinger e Lulinha são investigados em três inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) que apuram se ambos cometeram tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro em órgãos do governo federal para beneficiar empresários, inclusive o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.