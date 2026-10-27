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Marcon diz que Flávio Bolsonaro buscou asilo político nos EUA

Deputado aliado do senador afirma que saída do país frustrou suposta estratégia de Alexandre de Moraes para pressionar parlamentares na eleição para a presidência do Senado

Marcon afirma que Flávio poderá denunciar nos Estados Unidos o que classifica como um regime imposto pelo presidente Lula e pelo STF - (crédito: Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados)
Marcon afirma que Flávio poderá denunciar nos Estados Unidos o que classifica como um regime imposto pelo presidente Lula e pelo STF - (crédito: Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Maurício Marcon (PL-RS), aliado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos para buscar asilo político. Na gravação, Marcon diz que ainda não havia confirmação sobre a rota utilizada, se pela Venezuela ou pela Argentina, e compara a situação à da líder opositora venezuelana María Corina Machado.

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“Flávio Bolsonaro, o candidato derrotado nas eleições, também busca exílio em outro país”, declarou. Marcon atribui a saída do senador a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes e proibido Flávio de deixar o país. Segundo o deputado, a ordem teria sido expedida sete minutos após a divulgação do resultado eleitoral.

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No vídeo, o parlamentar também menciona uma investigação contra Flávio por suspeitas de irregularidades financeiras e faz acusações contra Moraes. Marcon afirma que o senador poderá denunciar nos Estados Unidos o que classifica como um regime imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro do STF. As declarações foram feitas após a Polícia Federal informar que Flávio não entregou os passaportes dentro do prazo estabelecido e que os documentos foram cancelados.

Marcon aproveitou a gravação para cobrar um posicionamento dos senadores sobre a eleição para a presidência do Senado. Ele defendeu que parlamentares da oposição declarem publicamente seus votos e apoiem Rogério Marinho (PL-RN) ou outro nome indicado pelo grupo, em vez de respaldar Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). “Nós, inclusive, como eleitores, precisamos exigir que estes senadores abram o voto”, disse.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 27/10/2026 16:00
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