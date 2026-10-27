Marcon diz que Flávio Bolsonaro buscou asilo político nos EUA

Marcon afirma que Flávio poderá denunciar nos Estados Unidos o que classifica como um regime imposto pelo presidente Lula e pelo STF - (crédito: Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Maurício Marcon (PL-RS), aliado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos para buscar asilo político. Na gravação, Marcon diz que ainda não havia confirmação sobre a rota utilizada, se pela Venezuela ou pela Argentina, e compara a situação à da líder opositora venezuelana María Corina Machado.

“Flávio Bolsonaro, o candidato derrotado nas eleições, também busca exílio em outro país”, declarou. Marcon atribui a saída do senador a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes e proibido Flávio de deixar o país. Segundo o deputado, a ordem teria sido expedida sete minutos após a divulgação do resultado eleitoral.

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No vídeo, o parlamentar também menciona uma investigação contra Flávio por suspeitas de irregularidades financeiras e faz acusações contra Moraes. Marcon afirma que o senador poderá denunciar nos Estados Unidos o que classifica como um regime imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro do STF. As declarações foram feitas após a Polícia Federal informar que Flávio não entregou os passaportes dentro do prazo estabelecido e que os documentos foram cancelados.

Marcon aproveitou a gravação para cobrar um posicionamento dos senadores sobre a eleição para a presidência do Senado. Ele defendeu que parlamentares da oposição declarem publicamente seus votos e apoiem Rogério Marinho (PL-RN) ou outro nome indicado pelo grupo, em vez de respaldar Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). “Nós, inclusive, como eleitores, precisamos exigir que estes senadores abram o voto”, disse.