União e PP anunciam apoio à reeleição de Alcolumbre à presidência do Senado

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado Federal, recebeu o apoio da Federação União Progressista à reeleição ao comando da Casa - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP), anunciou apoio à recondução do senador Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional.

“Entendemos que a continuidade de sua liderança contribui para a estabilidade institucional e o equilíbrio político de que o Brasil precisa para seguir avançando nas pautas de interesse da população”, disse a federação em nota.

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Os dois partidos são os primeiros a declarar apoio à reeleição do senador. Eles sustentam que a experiência de Alcolumbre na condução da Casa e do Congresso reafirma sua capacidade de “promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes”.

A eleição para a presidência do Senado ocorre somente em fevereiro, mas o pleito presidencial antecipou as negociações e articulações, tendo em vista a predominância da direita no Congresso Nacional em 2027. A maior bancada será a do PL, com 28 senadores, que estuda a possibilidade de lançar um integrante como candidato à presidência. São cotados os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS).

A partir de 2027, a Federação União-PP terá 12 senadores na Casa Alta, contando com Alcolumbre. Para ser reeleito, ele precisa do apoio de, no mínimo, 41 parlamentares. O cenário exige que o presidente do Senado articule com o maior número possível de partidos, tendo em vista que a votação é secreta e o apoio declarado de uma legenda não garante que todos os seus parlamentares votem de acordo.

A avaliação é de que a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fortalece a recondução de Alcolumbre ao comando da Casa. Vale lembrar que ele atuou como aliado da campanha do petista antes das eleições, colocando em pauta temas prioritários para Lula. Foi o caso, por exemplo, do fim da escala de trabalho 6x1, cuja proposta foi aprovada às vésperas do segundo turno das eleições. O PT será a segunda maior bancada do Senado em 2027, com nove senadores.