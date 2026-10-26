Reeleito, Lula reúne Alcolumbre e Motta no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (26/10) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). O encontro dos três é o primeiro desde a vitória de Lula nas urnas neste domingo (25), quando foi reeleito para o seu quarto mandato com 64,2 milhões de votos.

“Diálogo, respeito institucional e compromisso com o futuro. Estivemos hoje com o presidente Lula para cumprimentá-lo e desejar êxito no novo mandato, reafirmar nosso compromisso de harmonia entre os Poderes e o trabalho conjunto do Congresso pelo avanço do Brasil”, escreveu Motta nas redes sociais após o encontro.

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A reunião ocorre em um momento de reconfiguração do cenário político. Com o crescimento do PL no Congresso Nacional em 2027, Lula depende de uma boa relação com os presidentes das duas Casas para andar com matérias de interesse do governo, assim como Motta e Alcolumbre buscam um apoio de Lula para suas reeleições à Presidência da Câmara e do Senado Federal, respectivamente.

No Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública — uma matéria prioritária para o governo — teve sua votação adiada após impasses sobre o tema da redução da maioridade penal. Além deste tema, outros assuntos são de interesse do governo e demandam articulação entre Lula e o presidente das Casas para ter andamento. É o caso da PEC que zera a tarifa do transporte público durante final de semana e feriados, além da regulamentação do fim da escala de trabalho 6x1.

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Vale ainda mencionar que o encontro ocorre em meio a negociações dos presidentes do Legislativo por suas reeleições. As eleições na Câmara e no Senado ocorrem somente em fevereiro, mas as eleições presidenciais adiantaram as negociações e articulações, tendo em vista a predominância da direita no Congresso Nacional em 2027.

O PL elegeu 121 dos 513 deputados e terá 29 dos 81 senadores. Motta e Alcolumbre apoiaram a reeleição do presidente Lula e esperam que a vitória do petista fortaleça a manutenção deles no comando da Câmara e do Senado Federal, respectivamente.

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Motta conta com o apoio de 12 partidos e pode receber também com o do PT, que se reúne nesta terça-feira (27) para discutir sobre o assunto. Com isso, ele já teria mais do que o número mínimo de votos para ser reeleito, 257. No entanto, o PL retende buscar a Presidência, com os nomes dos deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o de Altineu Cortês (PL-RJ) sendo ventilados.

Alcolumbre também trabalha para derrotar uma possível candidatura do PL, que planeja lançar como candidato à Presidência do Senado Rogério Marinho (PL-RN) ou Tereza Cristina (PP-MS).