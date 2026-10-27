Alfredo Gaspar reconhece derrota e diz que seguirá mobilizado no Congresso

"Nunca foi por mim, nunca foi pelo poder", comentou o deputado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL), candidato à vice de Flávio Bolsonaro, foi às redes sociais comentar sobre a campanha eleitoral, nesta terça-feira (27/10). Em meio a agradecimentos aos apoiadores, o parlamentar não comentou o senador ter deixado o país rumo aos Estados Unidos e nem citou o reeleito presidente Lula (PT).

Ao reconhecer a derrota na campanha presidencial, Gaspar afirma que a ala bolsonarista continuará mobilizada na Câmara dos Deputados e no Senado. “A nossa trincheira de luta está pronta. Agora vamos adiante, lutar para classificar Comando Vermelho e PCC como entidades terroristas, lutar por uma economia justa em que as pessoas tenham direito a uma sobrevivência digna”, reforça.

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“Nunca foi por mim, nunca foi pelo poder, foi pela vontade de mudar o país e quase 60 milhões de brasileiros e brasileiras acreditaram na gente”, afirmou. “Foram muitos obstáculos, perseguições, mas nós resistimos, nós ultrapassamos os obstáculos, vencemos no primeiro turno com mais de 2 milhões de votos numa eleição completamente atípica”.

Sobre o segundo turno, Gaspar insinuou dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral ao falar sobre a prorrogação do horário das urnas. “No último dia, no dia em que os brasileiros foram às urnas, o sistema também mudou as regras da eleição, mas nós permanecemos de pé ao lado de quase 60 milhões de brasileiros”, declarou.

Tanto o PT quanto o PL solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a extensão do horário no último domingo (25), tendo em vista problemas no transporte público de cidades como Salvador, que impediram eleitores de comparecerem ao local do voto.

Flávio Bolsonaro foi derrotado no segundo turno com 48,21% dos votos válidos contra 51,19% de Lula, após liderar no primeiro turno. Logo depois do fim da campanha eleitoral, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o senador deveria entregar os passaportes à PF, por suspeitas de fuga enquanto ele é investigado em inquérito por lavagem de dinheiro. Ele deixou o Brasil e está nos Estados Unidos, onde.

Ao reconhecer a derrota na campanha presidencial, Gaspar afirma que a ala bolsonarista continuará mobilizada na Câmara dos Deputados e no Senado. “A nossa trincheira de luta está pronta. Agora vamos adiante, lutar para classificar Comando Vermelho e PCC como entidades terroristas, lutar por uma economia justa em que as pessoas tenham direito a uma sobrevivência digna”, reforça.