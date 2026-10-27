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Cabo Gilberto diz que oposição na Câmara está com Flávio: "Brasil não é mais uma democracia"

"Quase 60 milhões de brasileiros votaram em Flávio Bolsonaro. Em qualquer democracia, isso se chama oposição. Aqui, se chama ‘alvo’", escreveu o líder da bancada nas redes sociais

"Em nome do PL e de toda a oposição na Câmara: estamos com Flávio Bolsonaro", declarou o deputado federal - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder da bancada da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto (PL-PB), declarou apoio nesta quarta-feira (27/10) à ida do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos. “Em nome do PL e de toda a oposição na Câmara: estamos com Flávio Bolsonaro”, declarou o deputado federal em uma publicação no X

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Segundo Gilberto, a viagem do primogênito de Jair Bolsonaro teria sido motivada após o pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para apreender os passaportes de Flávio após a derrota nas urnas no domingo (25). Para o bolsonarista, o senador está sofrendo perseguição política.

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Cabo Gilberto disse ainda que "o Brasil não é mais uma democracia". "Quase 60 milhões de brasileiros votaram nele (Flávio). Em qualquer democracia, isso se chama oposição. Aqui, se chama ‘alvo’".

Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil com a família na manhã de hoje. A informação foi confirmada por aliados do próprio senador.  

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 27/10/2026 17:15 / atualizado em 27/10/2026 17:16
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