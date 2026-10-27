Cabo Gilberto diz que oposição na Câmara está com Flávio: "Brasil não é mais uma democracia"

O líder da bancada da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto (PL-PB), declarou apoio nesta quarta-feira (27/10) à ida do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos. “Em nome do PL e de toda a oposição na Câmara: estamos com Flávio Bolsonaro”, declarou o deputado federal em uma publicação no X.
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Segundo Gilberto, a viagem do primogênito de Jair Bolsonaro teria sido motivada após o pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para apreender os passaportes de Flávio após a derrota nas urnas no domingo (25). Para o bolsonarista, o senador está sofrendo perseguição política.
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Cabo Gilberto disse ainda que "o Brasil não é mais uma democracia". "Quase 60 milhões de brasileiros votaram nele (Flávio). Em qualquer democracia, isso se chama oposição. Aqui, se chama ‘alvo’".
Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil com a família na manhã de hoje. A informação foi confirmada por aliados do próprio senador.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro